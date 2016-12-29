Özgürgün: Lefke yatırım cenneti olabilir

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Lefke’nin özel bir ilçe olması gerektiğini; kumarhane olmadan, özelliklerini bozmadan sosyal, kültürel ve tarihsel dokusuyla yatırım cenneti olabileceğini söyledi.

Önceki gün ilçe yapılan Lefke’yi ziyaret eden Başbakan Özgürgün, Lefke Spor Kulübü’nde bölge halkı ile bir araya geldi.

Hüseyin Özgürgün, bölgedeki nüfusun azalması, okulların kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kalması ve hastanenin durumunun iyileştirilmesinin mevcut yapı ile aşılmasının mümkün olmadığından, bölgenin ilçe yapılmasının gündeme getirildiğini söyledi.

Lefke’de geçici tedbirlerin yerine, merkez haline getirilmesi düşüncesini savunduğunu kaydeden Özgürgün, Lefke halkı ve meclisten gelen destekle Lefke’ye merkez hakkının sorunsuz geri verildiğini belirtti.

Yasanın geçmesiyle Lefke’de hastane ve okulların ilçe ölçeğinde ve donanımında olacağını kaydeden Özgürgün, “Bu, Lefke’nin 42 yıllık duraksamasından gelişimine devam etmesi arasındaki adımdır” dedi.

Yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Lefke’deki mahkemeler binasının yeniden tadilatına başlanacağını ve Lefke’ye iki yargıç atanacağını kaydeden Özgürgün, Cittaslow ağı üyesi olan Lefke’ye yatırımların cittaslow kriterlerine uygunluğunun aranmasının da şart olduğunu söyledi.

Güzelyurt- Lefke yolunun tamamlanmasıyla Havaalanı Lefke arasının 45 dakikaya düşeceğini, limanda da yatırıma gidilebileceğini belirten Özgürgün, “Lefke ilçesi özel bir ilçe olmalıdır, yani kumarhane olmamalıdır. Lefke’nin özelliklerini bozmadan, sosyal, kültürel ve tarihsel dokusuyla birlikte yatırım cenneti olabilir” dedi. Özgürgün, geçmişte yapılan maden çıkarma çalışmalarından dolayı çevre kirliliğinin halen temizlenemediği Lefke’de maden arama faaliyetine müsaade edilemeyeceğini söyledi…13 köy ve bucağın Lefke’ye bağlandığını kaydeden Özgürgün, belediyenin de güçlenmesi için destek verileceğini söyledi.