Özgürgün: İyileştirme çalışmalarımızın meyvesi yakında

Başbakan Hüseyin Özgürgün, sağlık alanında hiçbir yatırımdan kaçınmadan çalışmalarını sürdürdüklerini, sağlık çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi yönündeki girişimlerin meyvesinin de yakın zamanda alınacağını belirtti.

14 Mart Tıp Bayramı mesajında sağlık çalışanlarını kutlayan Özgürgün, “En temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasında ve bu hakkı kullanmamızda gösterdiğiniz titiz ve insanüstü gayretleriniz takdire şayandır. Daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmemiz için görev yapan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutlar, ortaya koymuş oldukları değerli katkılar için teşekkür ederim” dedi.

Özgürgün, mesajında “Büyük özveri ve fedakarlıkla görev yaparken tüm sağlık çalışanlarımızın, insanı yaşatmak, tedavi etmek, iyileştirmek esaslı ve insana hizmet odaklı çalışmaları oldukça meşakkatlidir. İnsan yaşamı için hayati özelliği nedeniyle de sağlık çalışanları ağır görev ve sorumluluk taşımaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Temel insan hakkı olan sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde zor ancak bir o kadar da onurlu ve kutsal bir görev üstlenenlerin, karşılaştıkları sorunları asgariye indirmek, tüm sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmek yönünde büyük gayret sarf ettiklerini ifade eden Özgürgün, sağlık alanındaki hizmetlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi yanında, sağlık çalışanlarının hak ve menfaatlerini günün koşullarına göre uyarlamak gerektiğinin bilincinde olduklarını belirtti.

Özgügün, “lkede sahip olunan imkan ve koşullar çerçevesinde, sağlık alanında hiçbir yatırımdan kaçınmadan, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, bu alanda çalışanların gerek çalışma, gerekse iş yaşamı koşullarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımızın meyvesinin yakın zamanda alacağımız inancı içindeyim”ifadelerini kullandı.