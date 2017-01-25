Özgürgün: Cumhurbaşkanı’nın atacağı adımlara ben takoz koymam

Başbakan Hüseyin Özgürgün katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs Konusu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Hükümet temsilcisinin müzakere heyetinde yer almamasının eksikliğini yaşadıklarını kaydeden Başbakan, bunun düzelmesi adına Cumhurbaşkanı’na bir öneride bulunduklarını anlattı.

Kıbrıs sorunu bir kesimin davası olmaz, Kıbrıs Türk Halkının bütünüyle götürülmesi gereken bir konu olduğunu kaydeden Başbakan, “Cumhurbaşkanı da bütün halkı temsil ettiği noktasında müzakereleri herkesle birlikte yürütmesi olumlu olur” dedi.

Müzakere süreci ile ilgili bilgilendirme yapıldığını ifade eden Başbakan, “Bu bilgilendirme mi olmalı yoksa hükümetin buradaki rolü mü tartışılmalı” diyerek, birisi soru sorduğunda bilgilendirme üzerinden cevap vermek zorunda kaldıklarına işaret etti.

Başbakan Özgürgün “ Dolayısı ile bu Hükümette sıkıntıya neden oluyor. Bunu aşamadık ve Cenevrede diyalog sıkıntıları yaşadık bilgilendirmede gecikme oldu. Haritalar konusunda da bir kriz oluştu” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı görüşmecidir. Atacağı adımlara ben takoz koyma niyetinde de değilim” diyen Başbakan, Haritalar değişecek kararı alınmadan, siyasi partilerle istişare içinde olunması gerektiğini söyledi.

Başbakan, “Harita verildikten sonra sayın Cumhurbaşkanı bilgi vereyim dedi. Bu noktaya gelinmeden önce bilgilendirme olmalıydı. Yazı yazdık uyardık. Gelinen o noktada hükümetin dışta olmasının endişesi var. Bilgilendirme ile cevap vermek sıkıntıdır” dedi.

Başbakan Özgürgün, “Müzakere bitti. Bu noktadan sonra Kıbrıs Türk tarafı neyi müzakere edecek. Bize göre bugünden sonra müzakere masasına oturulmaması lazım” diyerek, müzakere tekniği açısından da büyük sıkıntı olduğunu ifade etti.

Başbakan Özgürgün insanların yerlerinden edilmeyeceği sınır düzenlemelerinin yapılması gerektiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Akıncının , haritayı sunduktan sonra “gelin size bilgi vereyim” dediğini kaydetti ve “Haritada ne var hala bilmiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Başbakan, “Bir başbakan düşünün ülkesinin toprakları başka ülkeye verilecek haberi yok. Bu gerçekten çok üzücü bizim için bunu cumhurbaşkanı ile de paylaştık. Böyle bir harita bizimle paylaşılmadan verilmemeliydi. Harita verilmesine zaten karşıydık” ifadelerini kullandı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün asgari ücretle ilgili soruyu yanıtlarken de amaçlarının her kesimin refahını sağlamak olduğuna işaret etti.