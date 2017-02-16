Özgürgün: Beklenen bir sonuçtu

Başbakan Hüseyin Özgürgün, bugünkü liderler görüşmesinde Rum Lider Anastasiades’in müzakere masasını terk etmesinin, özellikle Mount Pelerin deki görüşmelerden bu yana beklenen bir sonuç olduğunu belirtti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, görüşmenin, Rum Meclis Kararı’nın Kıbrıs Türk Halkında yarattığı olumsuzluğun gölgesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Özgürgün, Rum Lider Anastasiades’in, buluşmada saygı sınırlarını aşan tavır sergileyerek terk etmesinin, masada tanıklık eden BM Temsilcisi Eide’nin yanı sıra herkesi şaşırttığını söyledi.

Başbakan Özgürgün,“Müzakere sürecini iyice çıkmaza sürükleyen son bir haftada gelişen olayların bugünkü versiyonu Rum tarafının büyük çoğunluğunda hakim olan Kıbrıs Türklerini ortak sahibi görmeyen zihniyetin değişmemiş olmasıdır.”ifadelerini kullandı.

Anastasiades’in faşist – ırkcı bir grubun önerisini sahiplenerek sergilediği bu tutumunun, 20 aydır sürdürülen müzakere sürecine katkı koyan, başta Türk tarafı olmak üzere, tüm uluslararası güçlere karşı düpedüz saygısızlık olduğunu söyledi.

Özgürgün açıklamasında, Ada’da iki eşit halkın ortaklığına dayalı bulunacak adil, yaşayabilir bir anlaşmanın her iki halkın çıkarlarına olacağı inancıyla yıllardır Kıbrıs Türk tarafınca gösterilen gayretlerin, bağnaz Rum tutumunun kurbanı olmasına ne kadar daha seyirci kalınacaktır? Sorusunu sordu.