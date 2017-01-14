Özgürgün: 50 yıl daha müzakere edemeyiz

Başbakan Hüseyin Özgürgün Cenevre’de yaşanan gelişmeleri BRT’ye değerlendirdi.

“Görüşmelerin daha ilk günden bu noktaya geleceği belliydi” diyen Başbakan Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu aşamada harita sunmasını yanlış olarak niteledi ve “stratejik bir hata yaptık” dedi.

Özgürgün “ Biz bu aşamada harita verilmesini sakıncalarını hükümet olarak ve parti olarak doğru olmadığını söyledik. Bunun stratejik bir hata olduğunu söyledik. Kaldı ki verdiğimiz haritanın sızması halinde sıkıntı yaşanacağını söyledik. harita verilirken,hükümetle istişare edilmedi, bizim hiç haberimiz olmadı” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının haritayı vererek elindeki kozu kaybettiğini kaydeden Özgürgün, haritanın son aşamada verilmesi gereğine dikkat çekti ve sürecin referandumdan uzak olduğunu kaydetti.

Özgürgün, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın “Bizim hedefimiz Kıbrıs’ta işgale son vermek” sözlerine de atıfta bulunarak, “Yunanistan’ın istediği, Kıbrıs’ta Türk bayrağının olmadığı bir çözümdü, Kuzey Kıbrıs’la Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında ciddi bir uçurum var, bunun böyle olduğu biliniyordu. Bilinmeyen bir şey değildi. “dedi.

“Uçurumun kapanmayacağı net ortada” diyen Özgürgün, anlaşma olursa olur, olmazsa KKTC yoluna devam eder noktasında olduklarını kaydetti.

Özgürgün “Bu uçurumun kapanmayacağı net ortada. Rum tarafı Türk silahlı kuvvetlerinin güvencesinden, adada etkin ve fiili Türkiye’nin garantisinde bir anlaşmayı kesinlikle kabul etmiyor, yanaşmıyor Yunanistan ve Türkiye. Her iki taraf da masada kaçan taraf olmasın diye bu noktaya gelinmiştir diye düşünüyorum ama çok büyük bir uçurum var. Bu ne kadar gider Sayın Akıncı da açıkladı; eğer anlaşma olursa olur, olmazsa KKTC yoluna devam eder demişti. Biz bu noktayız, en doğru çözüm bu ve bu böyle olmalı” dedi.

KKTC’nin yasal bir devlet olduğuna da vurgu yapan Başbakan Özgürgün, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her organıyla, demokratik yapısı ve kurumlarıyla burada, enerjimizi bir 50 yıl daha müzakere etmeye harcamamalıyız’ şeklinde konuştu.

Özgürgün “Rum tarafı ve Yunanistan’ın yaklaşımı görüldükten sonra, aradaki uçurum görüldükten sonra bu kadar farkın içerisinde hala daha enerjimizi sadece bu işe harcayıp da diğer konulara harcamamak gibi bir sıkıntımız var. Birçok siyasetçimiz bu konularla meşgul olmaya devam ediyor. Rum tarafının katı tutumu değişmedi bu demektir ki, “ben herşeyi alıp, daha da isterim” politikası bitmedi bitmeyecek. Bu sürecin nereye gideceği 50 yıl daha mı gider 40 yıl daha mı gider onu bilmem. Biz KKTC devletinin, halkının refahının, ekonomisinın nasıl daha ileriye gidebileceğine enerjimizi harcamalıyız, bu çok daha doğru olur” dedi.

KKTC’nin devamından yana olduklarını vurgu yapan Özgürgün , masaya ancak Rum tarafının gereçekten anlaşma niyeti olduğuna kanaat getirdiğimiz gün oturup konuşmalıyız” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erenköy-Güzelyurt arası bağlanıp açılması şartıyla Maraş’ın açılabileceği yönündeki açıklamalarına yönelik olarak ise Başbakan Özgürgün kendilerinin Erdoğan’ın bu önerisini zaten bildiklerini o nedenle harita konusuna tepki gösterdiklerini söyledi.

Özgürgün ‘Son zamanlarda Sayın Erdoğan’la iki kez buluştuk, her ikisinde de bana Maraş ile ilgili görüşlerini aktardı. Kapalı Maraş’ın Güney Kıbrıs’a bırakılması buna karşılık Yeni Erenköy’den Güzelyurt’a kadar olan bölgenin tamamen Kıbrıs Türk tarafına bırakılması ile ilgili önerisini biliyorduk. Bunları bildiğimiz için harita konusunda tepki gösterdi. Eğer Erdoğan bunu açıklamasaydı biz de söylemezdik’ ifadelerini kullandı.

Özgürgün, Kıbrıs Türk Halkı’na da rahat olmaları ve topraklarına sahip çıkmaları çağrısı yaptı.