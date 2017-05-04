Özgür: Toplu taşımacılığa yoğunlaşmalıyız

CTP Milletvekili Birikim Özgür, toplu taşımacılığa yoğunlaşmakla trafikle ilgili sorunların da aşılabileceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun trafik güvenliği konulu olağanüstü toplantısı sürüyor. Toplantıda CTP Milletvekili Birikim Özgür de söz aldı.

8. dönem milletvekillerinin trafik konusunda duyarlı olduğu düşüncesini ifade eden Özgür, dönem başında trafikle ilgili tüm yetkileri Ulaştırma Bakanlığı altında toplanan düzenlemenin yapıldığını; Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun oluşturulduğunu anlattı.

Birikim Özgür, milletvekillerinin mevzuat düzenlemesi yapılacaksa yine oy birliğiyle ilgili katkı yapmaya hazır olduklarını; trafikle ilgili duyarlılığın siyasi rekabetin dışında tutulması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Özgür, süreci yönlendirmesi gerekenin hükümet, başbakan ve ilgili bakanlar olduğunu belirtti.

Türkiye’nin projeler bazında sunduğu kaynaklarla ilgili rakamlar veren Özgür, önemli oranda rakamların kullanılmadığını; kullanılan kaynağın yüzde 50’nin altında kaldığını anlattı.

“DOĞRU DÜZGÜN BİR TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMİ”

Bu kaynakları etkin ve verimli kullanma konusunda sorumluluğun yürütmede olduğunu belirten Birikim Özgür, “Sırada toplu taşımacılıkla ilgili doğru düzgün bir sistem oluşturma vardır” dedi.

Birikim Özgür, devletin toplu taşıma konusuna ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı. Turizm ve yükseköğretimde bu ihtiyacın daha belirgin olduğunu kaydeden Özgür, 2015 verilerine göre ülkeye 1.6 milyonun üzerinde yolcu geldiğini, bu insanların toplu taşımacılıktan yararlanma ihtiyacı olabilecek kişiler olduğunu anlattı.

80 bin civarında da öğrenci bulunduğuna dikkat çeken Özgür, öğrencilerin ulaşım ihtiyacının da karşılanması gerektiğini söyledi.

Özgür, toplu taşımacılığa yoğunlaşınca trafikle ilgili sorunların da aşılabileceğini, hem insanların ihtiyacının karşılanmış olacağını, hem trafik yoğunluğunun azaltılabileceğini, hem de çevrenin daha az zarar göreceğini belirtti.

Özgür, bunun için ülke genelinde bir planlamaya gitmek gerektiğini, ilgili bakanlara düşen en büyük görevin de bu olduğunu söyledi. Özel sektörle de iş birliğiyle toplu taşımacılığı revize etmenin, en önemli reform olacağını kaydeden Birikim Özgür, devlet politikası uygulanamadığı sürece, işe toplu taşımacılığı geliştirmekle başlanamadığı sürece pek çok konunun es geçilmiş olacağını, o yüzden de ilgili bakanlıktan ve hükümetten bu yönde yaklaşım beklediklerini dile getirdi.

Kendilerinin de hükümette olduğu dönemde Türkiye’yle imzalanan protokolde, bu konuda yapılması gerekenlerin ortaya konulduğunu kaydeden Birikim Özgür, yeni yatırımdan ziyade, yapılan yolların daha doğru kullanımı için toplu taşımacılığın geliştirilmesinde uzlaşıya varıldığını anlattı.

Özgür, ancak henüz Meclis’e ulaşmış bir mevzuat düzenlemesi olmadığını söyledi ancak ilgili bakanlıkta bu yönde bir çalışması yapılıyor olması umudunu dile getirdi.

Trafik konusunda çok farklı kesimlere çok büyük sorumluluk düştüğünü, trafik eğitiminin okullarda artarak devam ettiğini gözlemlediğini kaydeden Birikim Özgür, toplumsal yapının giderek bencilleştiğini, trafik eğitiminin bu nedenle de daha büyük önem taşıdığını anlattı.

“HİBELER VERİMLİ KULLANILMALI”

Bütünlüklü vizyonla bir şeyler yapılması umudunu ifade eden Özgür, konuşmasını özetle şöyle tamamladı:

“İş elini taşın altına koymaya geldiğinde hükümetin böyle bir yaklaşım içinde olmayacağını, özellikle seçim arifesinde bu düzenlemeleri ötelemeyi tercih edeceğini ben görüyorum. Hiç olmazsa görevde olduklarında, alt yapı için sunulan hibeleri daha verimli kullanma çabasında olurlarsa bu da bizim için kar sayılacaktır. Yeni yolların yapımı, bakımı, mühendislik açısından daha nitelikli yeni yollar yapılması için gerekli çaba ortaya konursa, yeni yollarda kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması için devlet politikaları hayata geçirilirse ülkenin yararına olacaktır. İnanıyorum ki hükümet bu süreçte bir çaba içinde olmalıdır.”