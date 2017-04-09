Özersay: “Ülkenin En Önemli Sorunlarından Birisi Partizanlık”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkenin en önemli sorunlarından birisinin partizanlık olduğunu kaydederek, partizanlık yapılarak insanlar arasında ciddi adaletsizliklerin ortaya çıkmasına neden olunduğunu savundu.

Özersay, hak edenlerin değil, partilerin yönetiminde olanların, bir parti için çok koşup çok uğraşmış olanların haksız yere menfaat elde ettiklerini kaydetti.

Özersay, “Devleti adeta partilerinin devleti haline çevirdiler. Kıbrıs Türk halkının parti devletine değil, hukuk devletine ihtiyacı vardır. Devlet öyle bir tıkanıklıkla karşı karşıya bırakıldı ki, bu noktadan çıkışın tek yolu ‘oy kaybeder miyim’ ya da ‘partililerim bana küser mi?’ diye düşünmeden kararlar alacak güçlü ve kararlı bir hükümettir” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre Halkın Partisi yetkilileri ve gönüllüleri, Cihangir köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, soruları yanıtladı ve sorunların aşılması için HP’nin çözüm önerilerini anlattı.

Cihangir’de bazı küçük işletmeleri ve bir özel eğitim merkezini de ziyaret eden HP yetkilileri Lefkoşa suriçi Arasta’yı da ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.

Sorunun sistemden kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili olarak Özersay, sorun parlamenter sistemdeymiş gibi yapılarak sorumluluktan kaçılmaya çalışıldığını oysa sorunların kaynağının her seviyede karşılaşılan yozlaşma olduğunu savundu.

Özersay, “Bir bakıyorsunuz milletvekilleri bakan olmak için sıraya girmiş bekliyor. Milletvekilleri Meclis’e yasama faaliyeti için seçilirler. Sanki vekillik Bakanlığın ilk adımı ve ayrılmaz bir parçası gibi davranıyorlar” dedi.

Özersay HP’nin iktidarında bakanların bazılarının Meclis dışından teknokrat isimler olacağını da söyledi.

Lokmacı Sınır Kapısında özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluğun pratik tedbirlerle giderilmesi gerektiğini kaydeden Özersay, Arasta esnafının bazı önemli sorunları olduğunu da vurguladı.

Özersay. “Hükümet Kumarcılar Hanı içerisinde böyle bir hizmet alacakları beklentisi ile başlangıçta sözleşme yapılırken bu miktarı ödemeyi kabul eden esnaf şimdilerde temizlik, güvenlik ve aydınlatma gibi unsurların bedelini talep eden bir yazı gönderdi. Oysa neredeyse tüm han esnafı bu hizmetlerin bugüne değin verilmediğini ama verilmeyen hizmetin parasının alınmak istenildiğini vurguluyor” dedi.