Özersay: Şafak Nöbetini Beşparmaklarda mı tutacaksınız?

Halkın Partisi Genel başkanı Kudret Özersay,Vakıflarar İdaresi’ne ait Alsancak sınırları içerisindeki 19 dönüm arazi, Altınbaş Holding kuruluşlarından Kennedy Trading Ltd.’ye 30 yıllığına kiralanmasına sert tepki gösterdi.

Özersay sosyal medyadan şunları yazdı;

“Vakıf arazisine kumarhane olamayınca civardaki özel mülkleri de toparlayıp otel projesiyle Çıkarma Plajı’nı bir tamam kapatacak şekilde Bakanlar Kurulu kararıyla izin vereceksiniz ve sonra da “milli değerlere sahip çıkan” iki parti olarak Şafak Nöbetini herhalde Beşparmaklarda tutacaksınız…

Bakanlar sadece BAKIYOR demiştik, haklı çıktık maalesef. Bakanlar Kurulu kararlarından dahi haberleri yok madem, demek ki sadece bakıyorlar…

Alsancak Belediyesi Çıkarma Plajı’nın bir bölümünde hemen yan taraftaki ormanlık araziyle bütüncül bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyor, halka açık bir plaj haline dönüştürecek. Siz yol yakınken verdiğiniz bu izni derhal iptal edin ve plajı halkın kullanımına açık bir yer olarak düzenlemesi için Alsancak Belediyesi’ne verin bence….”

#EskiSiyasetBıktırdı