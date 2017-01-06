Özelleştirme Değişiklik Yasası onaylandı

Cumhurbaşkanı Akıncı istişarelerinin ardından, Cumhuriyet Meclisin’de kabul edilerek resmi gazetede yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen Özelleştirme Değişiklik Yasası’nı onayladı.

Bugün kabul ederek görüştüğü Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Meclis’te temsil edilen anamuhalefet ve muhalefet parti başkanları ile Cenevre müzakereleri yanında Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanan Özelleştirme Değişiklik Yasası’nı da ele alarak istişare etti. Cumhurbaşkanı Akıncı mecliste temsil edilen partilerin başkanları ile istişaresinin ardından Özelleştirme Değişiklik Yasası’nı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girmek üzere imzalayarak onayladı.