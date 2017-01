Özdemir’in masum olduğu ortaya çıktı

Tuzla ve Mutluyaka’da yılbaşı akşamı meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kahraman Önen tutuklanırken, Ömer Özdemir’in suçla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı

Nadire BAHADİ

Tuzla ve Mutluyaka’da yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında Kahraman Önen isminde bir şahıs daha tutuklandı. Önen poliste verdiği ifadesinde iki bölgedeki hırsızlığın dışında başka bir evden de cep telefonu çaldığını itiraf etti. Önen’in tutuklanması ile daha önce suçla bağlantısı olduğu iddia edilen Ömer Özdemir serbest kaldı. Kudret Ateş’e ait evdeki çalışanın tanıtma merasiminde tespit ettiği şahsın yanlış kişi olduğu ortaya çıktı.

Polis soruşturması devam ediyor

Olayın soruşturmasını yürüten polis subayı Halil Seven mahkemede verdiği ifadesinde yeni yıl akşamı Tuzla’d Kudret Ateş’e ait eve giren şahısların görevli ile karşılaşması sonucu bir şey almadan kaçtığını aynı tarihte 1 saat sonra ise Mutluyaka’da polis çavuşu Fatih Kaleci’nin evine giren hırsızların fotoğraf makinesi ve kol saati çaldığını anımsattı. Başlatılan geniş çaplı soruşturma çerçevesinde incelenen kamera görüntüleri ile her iki olay yerinde de THU 451 plakalı ticari aracın göründüğünü belirten Seven, takside yola çıkarak önce taksi şoförü Mehmetali Bekis ile Hakan Şirin’i ardından Cıvan Avcı’yı son olarak ise gerçekleştirdiği cep telefonu hırsızlığı olayından başlatılan soruşturma kapsamında Kahraman Önen’e ulaşıldığını kaydetti. Seven, zanlı Önen’in polise verdiği ifadesinde suçların kabul edip söz konusu bölgelerdeki evlere girdiğini itiraf ettiğini söyledi. Yürütülen soruşturmada Tuzla’daki ilk hırsızlık olayında zanlı Mehmet Ali Bekis’in olmadığının belirlendiğini ifade eden Seven, Mutluyaka’daki ev açma suçuna dahil olduğunun yürütülen soruşturmada ortaya çıktığını söyledi. Seven suçla bağlantısı olduğu düşünülen 1 şahsın daha olduğunu söyleyip çalınan eşyaların da henüz bulunmadığını ifade ederek zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Özdemir suçsuz çıktı

Tuzla’da meydana gelen ev ama olayında evdeki çalışana denk gelen hırsızlar bir şey alamadan kaçarken, polise yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada çalışanın anlatımına uyum gösteren Ömer Özdemir geçtiğimiz hafta suçla bağlantısı olduğu gerekçesi ile tutuklandı. Zanlı ve benzeri tip ve boyuttaki 8 kişinin bir araya getirilerek Kudret Ateş’in çalışanına tanıtma merasimi yapıldı. Çalışanın eve giren şahıs olarak eşkale uyum gösterdiği için polise götürülen Ömer Özdemir’i tereddütsüz işaret etmesinin ardından Özdemir tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında ise Kahraman’ın Önen’in de tutuklanması ile Özdemir’in suçsuz olduğu ortaya çıktı. Özdemir dün özgürlüğüne kavuştu.