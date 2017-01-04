04 Ocak 2017

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Ozanköy’de ayrılık

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Ozanköy’de ayrılık
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2016-17

futbol sezonu

nda, hedefi olan Süper Lig’e yükselmek için kaliteli bir kadro kuran Ozanköy, K-Pet 1.Lig Beyaz Grupta oynanan 9 karşılaşma sonrasında topladığı 25 puanla ilk devreyi lider olarak tamamladı.

Coşkun Kutay

İlk devrede elde edilen başarıyı, ikinci devrede de sürdürebilmek ve Süper Lig’e doğrudan çıkabilmek için yeni bir strateji belirlemek isteyen Ozanköy yönetimi, teknik direktör Seran Kaşif’in raporu doğrultusunda, mevcut kadrolarında yapılacak revizyon ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Zirve mücadelesini, en yakın rakibi Lapta’nın 5 puan önünde sürdüren lider Ozanköy’de yönetim ve teknik direktör Seran Kaşif bu çerçevede; isim olarak belirlenen bazı futbolcuların transferi ile ilgili ön görüşmelerini sürdürüyor.

Ayrıca, Görneç’ten büyük umutlarla kiralanan ve ilk iki haftada kadroda yer almasına rağmen, daha sonra beklediği süreye ulaşamayan ve bu nedenle de takımdan ayrılmak istediğini yönetime belirtmiş olan forvet Arda Özkan ile yollarını ayırmak kararı aldı.

Kulübe yakın çevreler; Geri Dönüş Belgesi halen Ozanköy’ün elinde bulunan Arda Özkan’ı, başta Hamitköy olmak üzere, Karşıyaka ve Göçmenköy kulüplerinin kadrolarına dahil etmek istediği belirtiliyor.

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Havadis Gazetesi

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