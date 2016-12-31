Ozanköy devreyi zirvede bitirdi

K- Pet 1. Lig Beyaz Grup’ta ilk devrenin son haftası olan 11. hafta karşılaşmaları dün oynandı

LAPTA 5 PUAN GERİDE KALDI:

Haftaya lider giren Ozanköy deplasmanda Karşıyaka’yı 1-0 mağlup ederek ligin ilk devresini 25 puanla zirvede tamamladı. İkinci sıradaki Lapta, üçüncü Esentepe’ye deplasmanda 2-1 mağlup olarak zirvenin 5 puan gerisine düştü

K-Pet 1. Lig Beyaz Grup’ta ilk devrenin son haftası olan 11. hafta karşılaşmaları dün oynandı.

Ozanköy deplasmanda Karşıyaka’yı 1-0 mağlup ederek ligin ilk devresini 25 puanla zirvede tamamladı. Karşıyaka ise 7 puan ve averajla 10. sırada kaldı.

Zirve takipçisi Lapta deplasmanda Esentepe’ye 2-1 mağlup oldu ve zirve yolunda büyük yara aldı. Lapta 20 puan kalarak ikinci sıradaki yerini korusa da ilk devreyi liderin 5 puan gerisinde noktaladı. 1 maçı eksik olan Esentepe ise puanını 18 yaparak üçüncü sırada yer aldı.

Deplasmanda Tatlısu’yu, 2-1 yenen Girne Halk Evi puanını 17 yaparak devreyi dördüncü sırada noktalarken ikinci devre için zirve umutlarını sürdürdü. Tatlısu 10 puanla yedinci sırada kaldı.

Devre arası transferde büyük planlar kuran Gönyeli ilk devrenin son haftasında konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı 1-0 mağlup ederek araya 3 puanla girmeyi başardı. Gönyeli ilk devre sonunda 13 puanla altıncı sırada bulunurken Bostancı Bağcıl 6 puanla ligin dibinde kaldı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Serdarlı deplasmanda Denizli’yi 2-1 mağlup etti. İlk devre sonunda 1 maçı eksik olan Serdarlı 10 puan ve averajla sekizinci sırada yer alırken Denizli 7 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.

İlk devrenin son haftasını bay geçen ve 1 maçı eksik olan Doğancı ise 13 puan ve averajla beşinci sırada.

K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP SONUÇLAR:

TATLISU-GİRNE HE: 1-2

KARŞIYAKA-OZANKÖY: 0-1

GÖNYELİ-B.BAĞCIL: 1-0

ESENTEPE-LAPTA: 2-1

DENİZLİ-SERDARLI: 1-2

K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.OZANKÖY 10 8 1 1 22 6 16 25

2.LAPTA 10 6 2 2 18 10 8 20

3.ESENTEPE 9 5 3 1 15 7 8 18

4.GİRNE HALK EVİ 10 5 2 3 16 19 -3 17

5.DOĞANCI 9 4 1 4 14 14 0 13

6.GÖNYELİ 10 3 4 3 11 12 -1 13

7.TATLISU 10 2 4 4 16 20 -4 10

8.SERDARLI 9 3 1 5 9 16 -7 10

9.DENİZLİ 9 1 4 4 7 10 -3 7

10.KARŞIYAKA 10 2 1 7 12 19 -7 7

11.BOSTANCI BAĞCIL 10 1 3 6 8 15 -7 6