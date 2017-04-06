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06 Nisan 2017

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Kıbrıs

Otobüs terminali SOS veriyor  

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Otobüs terminali SOS veriyor  
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Mağusa’nın göbeğindeki şehrin tek otobüs terminali bakımsızlık ve ilgisizlikten dökülüyor. İş yapamayan esnaf da tek tek kepenk indirerek terminali terk ediyor

Nadire BAHADİ

Mağusa’da 25 yıldan bu yanı hizmet veren otobüs terminali kaderine terk edildi.

Şehrin göbeğinde olmasına rağmen ilgisizlikten ve bakımsızlıktan dökülen terminalde yolcu ve şoförler sokakta bekliyor.

Bir dönem iğne atsan yere düşmeyen terminalde bulunan 73 dükkan sahibi iş yetiştirmezken,  esnaf bir kaç yıldan beri iş azlığı nedeni ile tek tek dükkanlarını kapattı.

 

İnşa edildiği gibi kaldı

1990 yılında inşa edilen otobüs terminaline o tarihten beri tek bir çivi çakılmadı.

Kabaran sıvalar döküldü, terminal binasının ortasında bulunan ve bakımsızlıktan dökülen süs havuzu ise tadil edilmek yerine tamamen yıkıldı.

Terkedilmiş görüntüsü oluşan terminalde geçmiş yıllarda yolcuların kullandığı bekleme salonu dükkana çevrilirken, uzun yıllardan beri hem yolcular hem de otobüsleri hareket ettirmek için bekleyen şoförler ya sokakta ya da açık kalan birkaç dükkanda vaktin gelmesini bekliyor.

 

Esnaf şikayetçi

Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar tümü açık olan dükkanlarda işlerin iyi olduğunu belirten esnaf, Mağusa Devlet Hastanesi’nin bölgeden şehir dışına taşınması ile işlerin giderek düştüğünü belirtti.

Her ay dükkanlar için belediyeye kira ödeyen esnaf hak ettiği hizmeti alamamaktan şikayetçi. Esnaf, terminalin bakımsızlığı nedeni ile vatandaşı korkutan bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Ekmek parasını çıkarmak adına dükkanını açık tutmak için çabaladıklarını belirten esnaf yetkililere seslenerek otobüs terminaline acilen el atılması için çağrıda bulundu.

Esnaf ve otobüs şoförleri, yolcu salonu bile bulunmayan bir terminalin çağ dışı kaldığını savundu.

 

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