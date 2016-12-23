Ötesi, gerilim…

Mustafa Akıncı söyledi.

Sık sık da altını çiziyor…

Çözüm sürecinde “2016 doğal takvim” ısrarının nedeni bellidir.

2017 krizlere gebedir.

Bölgesel gelişmeler, çözümsüzlük halinde, istemediğimiz bir çatışmanın ortasında bırakacak bizi.

“Sıcak çatışma” değil belki ama…

Dün, Rum tarafında yeni bir gelişme oldu.

“Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi” için üçüncü tur ihalele sonucu ortaya çıktı.

Enerji Bakanı Giorgos Lakkotripsi, üç grupla mücadele edileceğini söyledi.

Eni Cyprus Limited / Total E&P Cyprus B.V ile 6’ncı parsel….

Eni Cyprus Limited 8’inci parsel…

ExxonMobil Exploration ve Production Cyprus (Offshore) Limited / Qatar Petroleum International Upstream O.P.C. ile 10’uncu parsel…

Rum yönetimi heyetlerini kurdu…

Müzakere için şirketleri masaya davet etti.

Bu guruplarla müzakere başarılı olmazsa, en iyi ikinci gruplar çağrılacak.

Günün sonunda, “ortak zenginliğimiz” dediğimiz doğal kaynaklar noktasında, müzakereler devam ederken…

Rum yönetimi frene basmadı…

Düşünün…

Cenevre’de bir yol kazası…

Süreç çöktü…

Görüşmelere nokta kondu.

Ne olacak?

Ben söyleyim…

Ekonomi Bakanı Sunat Atun hemen bir açıklama yapacak…

Barbaros Hayrettin Sismik Araştırma Gemisi bölgeye gelecek.

Akdeniz’in serin suları ısınacak…

Yabancı şirketler kıyılarımızda cirit atacak, Türkiye duracak mı?

Rum yönetimi, ilk kez “kıyı emniyet gemisi” almak için sipariş verdi.

Hepsi gösterge…

Krizin göstergesi…

Biz nerdeyiz?

Tüm bu tartışmalar içerisinde “özne” Kıbrıs Türkü değil.

Hep diyoruz ya…

Bu sorun sadece bize sorun…

Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti ile yollarına devam edecek.

Türkiye, bölgede güç dengelerini sürdürme adına Kuzeyde etkin olacak.

Ambargolar…

Türkleştirme- İslamlaştırma çabaları…

Düşen alım gücü…

Ve nihayetinde…

Artarak devam edecek sorunlar…

Evet, son şans…

Kıbrıs Türkü açısından Cenevre “kısa vadede” son şans.

Annan Planı sonrası, çözüm için zemin ancak 13 yıl sonra gündeme gelebildi.

Yeni bir şans 13 yılda doğar mı, emin değilim.

Bölgesel bir tartışma sürecinde, “özne” dahi olmayacağımız kesindir.

Kıbrıs Türkü’nün “B” planı yoktur.

Ya bugünkü süren durum.

Ya da çözüm.

Ama Kıbrıslının üzerinde hep bir “B” planı oldu.

Yine olacak.

İsrail gazını satmak için.

ABD bölgede olmak için.

İngiliz, üsleri için…

Türkiye bölgedeki güç dengeleri için…

Tarihsel geleneği için…

Velhasıl…

Bir nesil daha, “çözümsüz” ve “uluslar arası hukukun” dışında, yaşamaya mahkum olacak.

O derece önemli Cenevre…

O derece kritik…

Ötesi, gerilim…