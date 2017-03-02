Otellerin Şubat ayı doluluk oranı ortalaması yüzde 48 oldu

Otellerin Şubat ayındaki doluluk oranı ortalaması %48 oldu. Şubat’ta, doluluk oranlarında, 2016 yılının Şubat ayına göre % 8 artış, bu yılın Ocak ayına göre % 2’lik artış yaşandı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), otel sınıfına giren ve 1’den 5’e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalowlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerinden ayda iki kez alınan veriler ışığında Şubat 2017 ait doluluk oranlarını açıkladı.

KITOB’dan verilen bilgiye göre, 5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Şubat 2017 ayında %56 oranında oldu. Buna göre 2016 yılının Şubat ayına göre %2’lik artış yaşarken, Ocak 2017 ayına göre %5’lik bir artış yaşandı.

Küçük otellerin Şubat 2017 ayında doluluk oranı %40 olurken, 2016 yılının Şubat ayına göre %20 oranında artış, Ocak 2017 ayına göre %5’lik bir düşüş yaşandı.

Geçen yıla göre doluluk oranında artış gözlemlense de boş ve kapalı otel sayısı bu ay 21’e yükseldi