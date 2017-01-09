Osmanlıspor John’u sordurdu

Süper Lig lideri Yenicami’nin bugün başlayacak devre arası kampı öncesi John için müthiş iddia

VİZE SORUNUNA TAKILDI: Yenicami’nin golcü futbolcusu John Ebuka için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in LTB eski başkanı Cemal Bulutoğluları’nı arayarak Osmanlıspor’da denemek istediklerini söylediği ancak John’un Türkiye’ye gitmesi için vize alınamadığı öğrenildi

JOHN A2 TAKIMIYLA ÇALIŞACAK: Süper Lig’in ve Yenicami’nin etkili oyuncularından John siyah-beyazlıların bugün başlayacak devre arası kampına Türkiye’ye vize alamadığından dolayı katılamıyor. John ikinci devreye hazırlanmak için çalışmalarını Yenicami A2 takımı ile sürdürecek

Ahmet ÖZSOY

Süper Lig’de ilk devrenin tartışmasız en başarılı takımı olan Yenicami’de takımın en etkili oyuncularından olan golcü John Ebuka için müthiş bir iddia futbol camiasında konuşuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, LTB eski başkanı Cemal Bulutoğluları’nı arayarak Yenicami’den John’u sorduğu ve Osmanlıspor takımında denemeye almak istediklerini söylediği öğrenildi.

Ancak Yenicami golcü futbolcu John Ebuka için Türkiye’ye vize alamadığından başarılı oyuncu bugün Antalya’da başlayacak devre arası kamp çalışmalarına da katılamayacak ve Osmanlıspor’da denenme şansını da sezon sonunda kullanabilecek.

Bugün başlayacak ve 14 Ocak tarihine kadar devam eden devre arası kampını Antalya’da Kremlin Palace’ta sürdürecek Yenicami, kamp süresince günde çift idman yapacak.