Osman Balıkçıoğlu turneye geliyor

BALIKÇIOĞLU’NDAN ÇİFTE OYUN: Başarılı güldürüleriyle, Londra’da ve Kıbrıs’ta büyük ilgi ve övgüyle alkışlanan Osman Balıkçıoğlu Tiyatrosu, iki ayrı oyunuyla bir haftalık bir turne için Kıbrıs’a geliyor.

Gerek Kuzey, gerekse Güney Londra’da defalarca sahnelenen “Angolem Hava Yolları” ve “Şişman Danışman” adlı güldürüler, Londra’dan sonra Kıbrıs’taki tiyatro severleri de güldürecek. Uzun yıllardan beri Londra sahnelerinde, basın yayın organlarında, geleneksel ve güncel yaşam tarzı ve ülkemize özgü diyalektle Kıbrıs’ı yaşatan Osman Balıkçıoğlu ve arkadaşlarının Kıbrıs’taki olaylara sıcak, akıcı ve tatlı bir senaryo içindeki yaklaşımı, grubun halk kitlelerini çekmede büyük bir başarısı göstermesini sağladı.

Daha önceki turnelerde olduğu gibi, Osman Balıkçıoğlu Tiyatrosu, bu yıl da oyunlardan elde edilecek gelirle, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne katkıda bulunacak. Saat 19.00’da başlayacak ve sunuculuğunu Hüseyin Kanatlı’nın yapacağı turne programları şöyle:

3 Nisan Lefke Avrupa Üniversitesi

5 Nisan Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi

8 Nisan Gazimağusa Rauf Rif Denktaş Kongre ve Kültür Sarayı

10 Nisan Dörtyol Camii Kültür Merkezi

11 Nisan Güzelyurt Kalkanlı Ortadoğu Teknik Üniversitesi