Oshan: Kazanmak için mücadele edeceğiz

Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, 27 Şubat Pazartesi günü Yenicami ile oynayacakları karşılaşma öncesinde Havadis’e konuştu:

ÖDEMELER, “İLK 5 TAKIM” HEDEFİNE BAĞLI:

Her iki hedeften de uzaklaştıktan sonra, futbolculara verilecek maaş ve peşinatların, sezon başında yönetimin belirlediği ilk 5 hedefinin hayata geçmesi ile gündeme gelecek bir husus olduğuna dikkat çeken Caner Oshan ayrıca, “Bu nedenle, bundan sonra oynayacağımız maçlarda, puan kaybına uğramamaya çalışacağız” dedi

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN MAÇ:

“Bu hafta oynayacağımız Yenicami müsabakası; ilk devredeki maçın rövanşını almak, puan kaybına uğramamak ve prestij bakımından büyük önem taşıyor” diyen teknik direktör Caner Oshan ayrıca, şartlar ne olursa olsun, kendi seyircileri önünde kazanmak için büyük mücadele vereceklerini ifade etti

Coşkun KUTAY

Koopbank Kıbrıs Kupası’ndan elenen ve K-Pet Süper Ligi’nin 20. haftasına, 48 puanla liderliğini sürdüren Yenicami’nin 15 puan gerisinden, 33 puanla 4. sırada giren Doğan Türk Birliği zirve mücadelesini sürdürebilmek için, 27 Şubat Pazartesi günü haftanın kapanış maçında saat 18.30’da kendi sahalarında oynayacakları Yenicami müsabakası ile ilgili hazırlıklarını, Pia-Bella Oteli Sahası’nda dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Caner Oshan çalışma sonrasında, karşılaşma ile ilgili Havadis’e konuştu.

İlk 5 takım hedefini tutturmak çok önemli

Koopbank Kıbrıs Kupası’ndan elendikten sonra, Süper Lig’de oynayacakları karşılaşmaların kendileri için büyük önem taşır hale geldiğine dikkat çeken teknik direktör Caner Oshan, “ Zira, her iki hedeften de uzaklaştıktan sonra, futbolculara verilecek puana dayalı maaşlar + peşinatlar, sezon başında yönetimin koyduğu ligde ilk 5 takım hedefinin hayata geçmesi ile gündeme gelecek önemli bir husus. Bu nedenle takımımız, bundan sonra oynayacağı bütün maçlarda, puan kaybına uğramamaya çalışacak. Dolayısı ile futbolcularımız da, ilk 5 takım hedefine ulaşmak doğrultusunda performans sergilemek durumunda kalacak” ifadelerini kullandı.

Zor geçecek bir maç

“Bu hafta oynayacağımız Yenicami müsabakası bizim için; ilk devredeki maçın rövanşını almak, puan kaybına uğramamak ve prestij bakımından büyük önem taşıyor” diyerek sözlerini sürdüren teknik direktör Caner Oshan, “Yenicami, kendini kanıtlamış önemli bir takım. Ancak biz de, kalitesi tartışılmaz futbolcuların bir araya geldiği, genç, çok koşan ve çok çalışan iyi bir ekibiz. Bu nedenle, karşılaşmanın çok zor geçeceğinin bilincindeyiz. Ancak, ne olursa olsun, kendi sahamız ve seyircimiz önünde kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız ve bunun için de büyük mücadele vereceğiz” dedi. Teknik Direktör Caner Oshan ayrıca, Aydın’ın 4 sarı kart cezalısı olduğunu vurguladı.