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22 Mart 2017

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Osam: DAÜ dünyada saygın bir noktada

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Osam: DAÜ dünyada saygın bir noktada
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün dünya üniversitesi olarak dünyada saygın bir noktada olduğunu belirtti.

Osam, DAÜ yönetimi olarak 2014 yılından itibaren başlattıkları çalışmalar sonucunda DAÜ’nün dünya üniversitesi olma hedefini 2016 yılında gerçekleştirdiklerini ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam  rektör yardımcıları ile birlikte bugün DAÜ Deniz Kulübü Tesisleri’nde Gazimağusa’da görev yapan basın mensuplarına yönelik  yemekli sohbet toplantısı düzenledi.

DAÜ’nün kaydettiği gelişmeler ve hedefleri konusunda açıklamalarda bulunan Rektör Osam,  DAÜ’nün, uluslararası ölçme değerlendirme kuruluşunun listesinde dünyadaki en saygın 980 üniversite arasında ilk 600’e girdiğini belirtti.

Dünyada 25 binin üzerinde üniversite bulunduğunun altını çizen Osam, DAÜ’nün yaşı 50’nin altında olan üniversiteler içerisinde ilk 200 içerisinde yer aldığını belirterek, “DAÜ dünyada saygın bir noktadır” dedi.

Osam, DAÜ’nün Türkiye’deki üniversiteler arasında da ilk 7’nin içinde yer aldığını belirterek,  DAÜ Tıp Fakültesi’nin ABD menşeli Dünya Tıp Fakülteleri Rehberi’nde yer alarak isminin tescillendiğini söyledi.

“ÖĞRENCİ AKIŞINDA SORUN YOK”

Rektör Osam,  DAÜ’nün öğrenci akışının zaman zaman speküle edildiğini belirterek, öğrenci akşında  bir sıkıntı olmadığını, hatta bazı bölümler için yapılan başvuruları kontenjan nedeniyle geri çevirdiklerini kaydetti.

Osam, DAÜ’nün öğrenci sayısının 20 bin civarında olduğunu, bu rakamın da aslında DAÜ’nün  doğal kapasitesi olduğunu söyledi.

BÜTÇE

Bütçe ile ilgili olarak da” Allah o eski günlere döndürmesin” diyen Osam,  eski günlerle bugün arasında pozitif anlamda inanılmaz fark bulunduğunu, bütçenin iyi bir noktada olduğunu ve sapma olmayacağını belirtti.

SORUNLAR

DAÜ’nün sorunlarının KKTC’nin sorunları olduğunu belirten Osam, bu sorunları YÖDAK Yasası, ve  DAÜ yasası olarak sıraladı.

Osam, DAÜ’nün 1986 yılından kalan yasa ile yönetildiğini, yasadaki eksikliklerin giderilmesi için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na birtakım öneriler sunduklarını kaydetti.

KKTC’deki üniversite sayısının aşırı çoğalmasını sağlıklı bulmadığını ifade eden Osam,  üniversitelerin sektör değil  hizmet alanı olduğunu vurguladı.

Osam,  aşırı üniversite sayısı sonucunda geçmişte İngiltere, Fransa ve eski Yugoslavya’da olduğu gibi travma yaratacağına işaret etti.

DAÜ olarak toplumsal bazlı yeni atılımlara gideceklerini söyleyen Osam, İskele ve Vadili de fakülte açmayla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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