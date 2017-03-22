Ortaköy’e FIFA onaylı saha

Başkentin merkezindeki Ortaköy futbol sahasında, FIFA yetkilisi geldi, alt yapıyı onayladı ve sentetik çim serimi başladı

ÇALIŞMALAR 2 HAFTAYA BİTECEK:

Ortaköy yönetiminin Tüfekçi Limited ile anlaşması sonucu başlayan sahanın yenileme çalışmalarında artık sona gelindi. FIFA onaylı sentetik çim için FIFA’nın yetkilileri geldi ve sahanın alt yapısını inceleyip çim serimi için onayı verdi. Sahadaki çalışmaların 2 haftaya bitmesi planlanıyor

HİNDİSTAN CEVİZİ KABUĞU:

Ortaköy’ün sentetik futbol saha zeminine serilecek granül ülkemizde ilk kez kullanılacak. Hindistan cevizi kabuğundan öğütülmüş organik granül zeminde sürekli nemli kalacak ve zeminin sıcaklığı maksimum 25 dereceye çıkacak. Sentetik çim yüksekliği de diğer sahalardaki gibi 5.5 mm değil 6 mm oluyor

Ahmet ÖZSOY

Başkent ekiplerinden Ortaköy Spor Kulübü’nde bu günlerde bayram havası yaşanıyor.

Yıllardır sahaları yenilenme çalışmaları nedeniyle kullanılamaz halde olan ve alt liglere kadar düşen Ortaköy’de saha projesi sonunda bitme aşamasına geldi.

Ortaköy yönetim kurulunun yıllardır bürokratik engelleri aşamaması nedeniyle, sahalarını FIFA onaylı sentetik zeminli hale getiremediğinde ev sahibi olduğu maçları ve antrenmanlarını deplasmanda yapmak zorunda kalması kulübe maddi ve manevi ciddi zararlar yaşattı.

Kulübün Tüfekçi Limited ile son yaptığı anlaşma ve Türkiye’den bir firma ile sözleşme imzalanmasının ardından yeniden başlayan çalışmalar mutlu sona doğru hızla gidiyor.

FIFA’dan yetkililerin gelip sahadaki alt yapı çalışmalarını incelediği ve FIFA temsilcilerinin sahaya onay vermesinin ardından sentetik çim serimine dün başlandı.

Sentetik çim serimi işleminin bu hafta tamamlanmasının ardından gelecek hafta da sahadaki son çalışmalar yapılacak ve Ortaköy, FIFA onaylı sentetik çimli sahasına kavuşmuş olacak.

Her şey özel yapılıyor

Ortaköy sentetik zeminli futbol saha zemini işlemini yürüten Tüfekçi Limited saha için her şeyi özel yapıyor.

Sahanın sentetik çimi diğer sahalardaki gibi 5.5 mm yüksekliğinde değil 6 mm yüksekliğinde olacak.

Sahada kullanılacak granül de özel olarak tercih edildi. Hindistan cevizi kabuğundan öğütülen organik granül sayesinde saha zemini sürekli nemli kalacak. Hava sıcaklığı ne kadar yüksek olursa olsun saha içerisindeki sıcaklık 25 dereceyi geçmeyecek.

Avrupa ve Türkiye’deki sahalarda son uygulamanın kullanılacağı Ortaköy futbol sahasına granül ile birlikte 140 ton özel Kilis kumu da serilecek.

Kale direklerinden zeminde kullanılacak ATV motora kadar her şeyin Türkiye’den ithal edileceği Ortaköy futbol sahası FIFA resmi sitesinde de onaylı sahalar arasında yerini alacak.