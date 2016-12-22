Ortaköy’de mutlu son

Yenilemeye alınan stadı bürokratik engeller nedeniyle bir türlü bitirilemeyen Ortaköy futbol sahasında sorun aşıldı ve çalışma yeniden başlıyor

TÜRKİYE’DEN FİRMA İLE ANLAŞMA İMZALANDI: Kendi sahası tadilata alındığından ve bir türlü bürokratik engelleri aşamadığından dolayı son 6 yıldır maçlarını para ödeyerek farklı farklı bölgelerdeki sahalarda oynayan Ortaköy’ün sahasındaki sorun aşıldı ve projeyi yürüten Tüfekçi Ltd.firması Türkiye’den Nurteks şirketi ile anlaşarak sentetik zeminli sahanın finişe ulaşması için anlaşma imzaladı

520 BİN TL’LİK PROJE İÇİN 2 AY SÜRE: Ortaköy Kulüp Başkanı Mengü Kont ile Nurteks firması yetkilisi arasında imzalanan anlaşmanın bedeli 520 bin TL. Yaklaşık 2 ayda finişlenmesi planlanan saha için söz konusu miktarın yarısı Tüfekçi Ltd.tarafından Türkiye firmasına ödendi ve toplam 7 tır malzeme 2 hafta içinde ülkemize gelecek. Kont, Tüfekçi Ltd.’ye ilgi ve desteğinden ötürü teşekkür etti

Ahmet ÖZSOY

Futbolda şu anda Süper Lig ve 1.Lig grupları dışında kalan Ortaköy takımına son yılların en güzel haberi gelmiş durumda. Kulüp başkanı Mengü Kont’un son 2 sezondur sahanın yenilenmesi ile ilgili yaptığı çalışmalar en sonunda mutlu son ile sonuçlandı.

Mevcut sahanın çim zemininin yenilenme çalışmaları, kulüp lokali inşaatı ve tribünlerin yenilenmesi için verilen uğraşlar nedeniyle yaklaşık 6 yıldır ev sahibi olduğu maçlarda Ortaköy’den uzak olan futbol takımı yeni sezona kendi sahasında olacak.

İki sezon önce Kont başkanlığındaki yönetimin Tüfekçi Limited ile yaptığı anlaşma neticesinde saha zemini FIFA onaylı sentetik çim, tribünleri çok amaçlı ve uzay çatılı, ayrıca kulüp lokalini de yine çok amaçlı olarak saha içerisine inşa etme projesi ortaya çıkmıştı ve ilgili firma tüm hızıyla bu işe başlamıştı.

Ancak projede yaşanan değişiklikler ve bürokratik engeller işlerin durma aşamasına gelmesine yol açarak, yapılan işlerin geldiği aşamaya da zarar verecek boyuta ulaşmıştı. Ortaköy Başkanı Mengü Kont’un tüm girişimleri sonuçsuz kalmış ve drenaj aşamasına kadar ilerleyen saha zemini, çevre tellemesi, tribünler ve kulüp lokali binası bitirilmemiş atıl vaziyette durmuştu.

Nurteks ile 520 bin TL’lik anlaşma

Yapılan görüşmeler ve karşılıklı mutabakat sonrasında Tüfekçi Limited Türkiye’den Nurteks firması ile anlaşarak Ortaköy’e futbol sahasını bitirme kararı aldı ve bunu da bir anlaşma ile bağladı. Önceki akşam Ortaköy Kulüp Başkanı Mengü Kont ile Türkiye’den gelen Nurteks firması yetkilileri 520 bin TL’Lik anlaşmaya imza attı.

Yapılan anlaşma ile sentetik çimli futbol saha zemini bitirilecek ve FIFA Star 2 belgesi alınacak, ayrıca hakem ile yedek kulübeleri de monte edilmiş şekilde saha Ortaköy’e teslim edilecek. Yaklaşık 2 ayda bitirilmesi planlanan proje sonucunda Ortaköy futbol takımı yeni sezona yeni sahasında girmiş olacak.

Anlaşmada belirtilen paranın yarısı Nurteks firmasına ödenirken, ilgili firma 7 tır dolusu gerekli malzemeyi 2 hafta içerisinde ülkemize gönderecek.

Saha içerisindeki tribünlerin uzay çatısı, ışıklandırması ve kulüp binasının finişlendirilmesi süreç içerisinde tamamlanmaya çalışılacak. Kulüp Başkanı Mengü Kont en sonunda istenilen sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, sahalarını teslim aşamasına getiren Tüfekçi Limited’e de teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.