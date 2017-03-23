Ortaköy ilgi çekti

Havadis’in “Ortaköy’e FIFA onaylı saha” manşeti üzerine Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu Ortaköy spor tesislerini inceledi

CAHİTOĞLU’NDAN ÖVGÜ:

Ortaköy futbol sahasında sentetik çim serimi çalışmalarının FIFA onayıyla başladığı yönünde gazetemizin dün manşetten duyurduğu haber üzerine yetkililer Ortaköy’e yakın ilgi gösterdi. Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu saha için “örnek gösterilmesi gereken bir proje” dedi

KTFF BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Spor Dairesi müdürü ile birlikte sahayı ziyarete giden KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, tesisin özelde Ortaköy, genelde ise Lefkoşa bölgesine kazandırılacağını ve bu bağlamda projeyi yürüten Tüfekçi Limited ile Başbakana teşekkür etti

Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile halı serme işlemi devam eden Ortaköy Spor tesislerini ziyaret etti. Havadis’in dün manşetten duyurdu “Ortaköy’e FIFA onaylı saha” haberi üzerine Spor Dairesi Müdürü ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı sahayı yerinde görme gereği duydu.

Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu tesisleri ziyaretinde yaptığı açıklamada Ortaköy Spor kulübü, spordan sorumlu bakanlık ile Tüfekçi Ltd arasında 2013 yılında yap işlet devret modeline göre sözleşme imzaladığını, sözleşmede öngörülen Star 2 nitelikli FIFA onayı bulunan sentetik zeminli futbol sahasının halı serme işleminin başladığını aktardı.

Sahanın açılması ile eş zamanlı olarak bu sürede tribünler, kulüp binası ve soyunma odalarının da hizmete gireceğini aktaran Hüseyin Cahitoğlu, Devlet özel sektör işbirliğinin neticesinde gerçekleşecek olan bu projenin ise örnek gösterilmesi gereken bir proje olduğunu vurguladı. Başka spor tesisleri yapımı için gelecek olan spor kulüpleri veya spor federasyonlarına da ayni yolu takip etme konusunda yardımcı olacaklarını söyleyen Cahitoğlu, Ortaköy Spor Tesislerinin yapımı için anlaşılan Tüfekçi Ltd’e teşekkürlerini iletti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise ziyarette yaptığı konuşmada tesisin özelde Ortaköy, genelde ise Lefkoşa bölgesine kazandırılacağını, bu bağlamda Tüfekçi Ltd ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’e teşekkür etti.