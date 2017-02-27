Orkide adası Kıbrıs

Kıbrıs’ta doğa, yılın özellikle ocak,şubat,mart ve nisan aylarındaki sunumlarını adeta bir şölene dönüştürüyor.. Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs adasında yaşamanın ayrıcalığını hissetmek için, yağan yağmurlardan sonra doğadaki kabuk değişimini ve bu renk cümbüşünü izlemek yeterlidir. Aranılan ruhsal huzur ve yaşamın gerçek tadı buradadır.

Özellikle mart ayı, Kıbrıs’ın en renkli manzaralarını sunuyor. Yeşil doku arasındaki, doğal bitkiler,orkideler, badem çiçekleri, rengarenk laleler, akasya, lapsana ve gavcarın nın yarattığın sarı görüntüler, insan ruhuna tazelik veriyor….

Kıbrıs’ta mart, yemyeşil doğa, masmavi gökyüzü ve sarı renklerin hakimiyetinde bir karnaval demek…

DOĞA EN GÜZEL RENKLERİNİ SUNMAYA BAŞLADI

Kıbrıs Florası’nda yayılış gösteren yaklaşık 1900 türün, yaklaşık 1500’ü Kuzey Kıbrıs’ta bulunuyor. Yılın 300 gününden fazla güneş alan, benzersiz Akdeniz iklimi özellikleri böylesine büyük bir doğal zenginliğin oluşmasındaki en büyük etken.

Kıbrıs’taki tabiatın zenginliğe bakarmısınız ? Mitolojik söylencelere konu olan nergis, dağ laleleri, anemolar, kum zambakları, medoş laleleri (Tulipa Cypria), orkideler, nadir bulunan türler, anıt ağaçlar ve endemik türler. Tümü de, eşsiz güzellikteki bu tablonun tamamlayıcısı durumunda…

Dünyada gelişen, çevreye karşı saygılı ve sorumlu özel ilgi turizmi çeşitleri, Kuzey Kıbrıs’ta da gelişmeye başlayan, çevre dostu turizm bilinciyle yaygınlaşıyor. Deniz Kaplumbağaları, kuş gözlem turları, yürüyüş parkurları, Kıbrıs endemikleri, orkide türleri ve nadir bulunan türleri görme olanağı veren doğa yürüyüşleri, çevre dostu olmanın hazzını yaşattıkça, çevreci turlara olan ilgi de artıyor.

KUZEY KIBRIS YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Kıbrıs adasının en doğusundaki Karpaz yarımadasınan başlayıp, Girne Sıradağları – Alevkayasından geçip, kuzey batıdaki Akdeniz köyü ve Kalkanlı Anıt Zeytin ağaçları bölgesine , kadar uzanan yürüyüş yolları doğa severlere eşsiz güzellikler sunuyor.

Bunun haricinde, Lefke Bölgesindeki Orkide Vadisi ve en batı uçta yer alan Bağlıköy,Vuni Sarayı civarı ve Yeşilırmak köyünde bulunan yürüyüş yolları da, flora ve fauna bakımından zengin bir potansiyele sahiptir.

Son dönmede artan çevre bilinciyle, gerek turistler gerekse Kıbrıs halkı, doğa yürüyüşlerine, büyük rağbet gösteriyor. Yürüyüş güzergahı boyunca, orkideler, endemik türler, anıt ağaçlar ve diğer bitki türleri gözlemleniyor.

Sizlere tavsiyem, rutinin dışına çıkarak, bu güzel mevsimde, tabiatın çağrısına kulak verip, kendinizi doğaya bırakmanızdır. Bu, tüm stres ve sıkıntılarınızdan arınmanızı sağlayacaktır. Doğanın, doğal terapisine hepimizin ihtiyacı var.

KUZEY KIBRIS’IN ORKİDELERİ

Kuzey Kıbrıs’taki doğa parkurlarında yürümek, Kıbrıs doğasını ve orkidelerini yakından tanımak için çok güzel bir vesile. Karpaz’dan, Yeşilırmağa kadar doğaseverlere özel seçenekler sunan yürüyüş parkurları, doğal huzur bulunacak bir ortam için biçilmiş kaftan.

Adamızda hakim dokuyu oluşturan, zeytin, harup, kızılçam, servi ağaçları ,okalüptüs, akasya ve maki bitki örtüsü haricinde, Kuzey Kıbrıs’ta gözlemlenebilen, 19 endemik bitki türü ve 32 yabani orkide türü, Kıbrıs florasının adeta gözbebeğidir.

Her yıl Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği öncülüğünde düzenlenen, Geleneksel Orkide Vadisi ve Kanser Araştırma Vakfı (KAV) öncülüğünde düzenlenen “Orkide Yürüyüşü” büyük bir katılım ile gerçekleştiriliyor.

Kuzey Kıbrıs’ta, sadece tek bir orkide türü (Orchid Kotschyi) endemik olarak tespit edilse de, doğanın bu özel çiçeğinin kendine yergi bir büyüsü var… Bu tılsım, doğa severleri etkisi altına almaya yetiyor.

Yerellik, otantiklik ve çevrecilik turizmin yükselen değerleridir. Kıbrıs adasında doğanın etkileyici gücü, ziyaretçilerine yılın farklı zamanlarında görsel doğal zenginlikler ve hoş sürprizler sunuyor.

Kıbrıs’ta bahar bir başka güzel yaşanıyor. Bize düşen , onu saygı ile karşılayıp bu güzellikleri paylaşmaktır… Gezin! Görün! Keşfedin!