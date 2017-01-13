Orhun Mevlit gönderildi  

MEVLİT GİTTİ, BORA GELDİ: LAÜ Spor Kulübü, oyuncularla sorun yaşayan ve geçtiğimiz akşam oynana Mapfree maçında diskalifiye olan Orhun Mevlit’in görevine son vererek takımın başına Çağdaş Bora’yı getirdi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi ekiplerinden Lefke Avrupa Üniversitesi’nde antrenör Orhun Mevlit’in görevine son verildi.

Mavi beyazlı ekibin yönetimi dün yaptığı toplantıda hem takım oyuncuları hem de geçtiğimiz akşam oyundan diskalifiye edilen Orhun Mevlit’in görevine son verilmesine karar verdi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Spor Kulübü, Mevlit’ten boşalan antrenörlüğe ise sezon başında da bu görev için adı geçen Çağdaş Bora’yı getirdi.