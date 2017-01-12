Örge Londra’da konser verecek

SEVENLERİYLE BULUŞACAK: Ülkemiz müzisyenlerinden Örge Volkan, 13 Ocak Cuma akşamı Londra’da Cyprus Garden sahnesinde sevenleriyle buluşacak

‘Londra’da eğlencenin mekanı’ olarak bilinen Cyprus Garden’da sahne alacak Örge Volkan dün eşi eski model ve kraliçe Pınar Atman Volkan’la Londra’ya uçtu.

Volkan , Anadolu rock tarzıyla seslendireceği birbirinden güzel şarkılar, kendisini dinlemeye gelenlere adete müzik şöleni yaşatacak.

Çaldığı müzik aletleri ve kendine has ses rengiyle dinleyenlerini adeta büyüleyen Örge Volkan, Londra konserinde birbirinden farklı parçalar seslendirecek. ‘Uzaklar’, ‘Karagül’, ‘Yalnızım Ben’ ve ‘Gidip Gelecek misin’ gibi şarkılarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran genç sanatçı birçok cover şarkıyı da kendi tarzında başarıyla yorumluyor.