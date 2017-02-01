“Önyargı” podyumda

GÖYNÜ’NÜN KOLLEKSİYONU SERGİLENDİ: Türkiye’nin ünlü modacılarından Aydın Göynü’nün konusu “önyargı” olan kreasyonu Acapulco Hotel’de sergilendi. H&V ajans modelleri ve “Paramparça” dizisinin ünlü oyuncusu Nursel Köse’nin de podyuma çıktığı organizasyonda ses sanatçısı Aynur Haşhaş da sahne aldı

Ülkesinde bir garip seyyah imajıyla anılan ünlü moda tasarımcısı Aydın Göynü, Acapulco Hotel’de düzenlediği görkemli defilede 2017 özel koleksiyonlarını izleyenlerini sergiledi.

Aynı zamanda sektörde birçok sosyal projeye hizmet eden göynü, defilenin teması olarak “önyargı”yı işledi. Defilenin can alıcı noktası finalde kadın transparan elbise içinden takım elbiseli yakışıklı bir adam çıkmış olmasaydı. Toplumda ki önyargılardan arınmak amaçlı düzenlenen defile de H&V ajans modelleri, “Paramparça” dizisinin Kerima’nı Nursel Köse, değerli ses sanatçısı Aynur Haşhaş ve defilenin tek erkeği, Türkiye’nin en iyi modelleri arasında gösterilen ve geçtiğimiz yıl erkek güzeli olarak kabul edilen Furkan Sezer podyumda yer aldı.