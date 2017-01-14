14 Ocak 2017

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Kıbrıs

Önen Güney’de hırsızlık için KKTC’ye getirildi

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Önen Güney’de hırsızlık için KKTC’ye getirildi
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Tuzla ve Mutluyaka’da meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlıları Hakan Şirin, Mehmet Ali Bekis, Civan Avcı ve Kahraman Önen aleyhindeki soruşturma tamamlandı

 

 

Nadire BAHADİ  

Tuzla ve Mutluyaka’da yeni yıl akşamı meydana gelen hırsızlık suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Ali Bekis, Kahraman Önen, Hakan Şirin ve Civan Avcı tutukluluk sürelerinin dolmasının arından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Mehmet Ali Bekis, Hakan Şirin ve Civan Avcı’nın yurt dışına çıkışını yasaklayarak zanlıların kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi. Zanlı Bekis ile Şirin’in 6’şar bin TL nakdi teminat ödemesine, 1’er KKTC vatandaşının ise 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine karar veren Yargıç Hacımulla, zanlı Avcı’nın ise 8 bin TL nakdi teminat ödemesine karar verdi. Hacımulla, zanlı Kahraman Önen’in ise hükümsüz tutuklu olarak 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Zanlılar “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Bir cürüm işlemek maksadıyla binaya girmek” suçlarından yargılanacak.

Rum tarafında hırsızlık yapmak için Türkiye’den geldi

Müfettiş muavini Halil Seven, mahkemedeki ifadesinde temin edilen bir ifade ile zanlı Mehmet Ali Bekis ve Hakan Şirin’in zanlı Kahraman Önen ile Türkiye’de anlaştıklarının ve zanlı Önen’i Güney Kıbrıs’ta hırsızlık yapması için KKTC’ye getirttiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Seven zanlıların planının gecikmesinden dolayı söz konusu suçları Mutluyaka ve Tuzla bölgelerinde işlediklerinin tespit edildiğini açıkladı.

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Havadis Gazetesi

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