27 Ocak 2017

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Kıbrıs

Önemli gelişme! Son 3 gün…

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Önemli gelişme! Son 3 gün…
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS), personel eksikliği gerekçesiyle Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde yaptığı grev bugün 8’inci gününde.

20 Ocak’tan beri devam eden grevle ilgili açıklama yapan KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, grevin 30 Ocak Pazartesi’nden sonra süresiz greve dönüşeceğini söyledi.

Hükümetin konuya karşı duyarsız kaldığını savunan Kaptan, 30 Ocak Pazartesi günü yine tam gün greve çıkarak Lefkoşa’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacaklarını kaydetti.

Dairedeki personel eksikliğinden Girne halkının etkilendiğini, insanların işlem yapabilmek için saatlerce beklediğini öne süren Kaptan, sadece halkın hak ettiği hizmeti almasını istediklerini belirtti.

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Havadis Gazetesi

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