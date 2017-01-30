30 Ocak 2017

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Önce yayaya sonra ağaca çarptı

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Önce yayaya sonra ağaca çarptı
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Bugün Lefkoşa’da meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı.

Bugün akşam üzeri saat 17.00’da Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı. Polisten alınan bilgiye göre KN651 plakalı aracın sürücüsü M.M (E-36) dikkatsizlik yüzünden yolun solunda yaya olarak bulunan Canan Özpınar’a çarptı. Çarmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırım üzerinde bulunan çit ağaçlara çarparak durabildi.

Kaza sonucu hafif yaralanan yaya Lefkoşa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü ise tutuklandı.

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Havadis Gazetesi

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