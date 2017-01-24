Önce çaldı sonra pişman oldu  

Lefkoşa’da bir marketten çaldığı iki şişe içkiyi sırt çantasına atarak ödemeden ayrılan 22 yaşındaki Libaya’lı öğrenci çaldıklarını kapı önüne bırakarak kaçtı ama kurtulamadı

Devrim DEMİR

Lefkoşa Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden Libyalı öğrenci Mohamed Mohamed Banour, 81.80 TL değerinde 1 adet Absolut Vodka ve 1 adet Scotch Whisky marka içkileri sırt çantasına saklayarak, ödeme yapmadan marketten ayrıldı.

Pişman olan Banour, çaldığı içkileri market önüne atarak kaçtı.

Kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı tutuklanırken, aleyhinde başlatılan soruşturma tamamlandı.

Zanlı, Mohamed Mohamed Banour dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 3 bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlandıiçk

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis çavuşu Özhan Öz, zanlının “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Özhan Öz, zanlı önceki gün saat 14.20 sıralarında Göçmenköy’de faaliyet gösteren markete müşteri olarak girdiğini söyledi.

Öz, zanlının alkollü içki satılan reyondan toplam değerleri 81.80 TL olan 1 adet Absolut Vodka ve 1 adet Blended Scotch Whisky marka içkileri sırt çantasına koyarak ödeme yapmadan çıkış yaptığını belirtti.

Polis çavuşu Özhan Öz, zanlının çaldığı içkileri market önüne atıp olay yerinden ayrıldığını ve incelenen kamera kayıtlarında tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirten Öz, Mohamed Mohamed Banour’un Libya uyruklu olduğunu ve ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.