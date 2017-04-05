Omonia’nın kupaları çalındı!

Güney Kıbrıs‘ ın köklü kulüplerinden Omonia FC’nin kupaları kulüp binasına giren hırsızlar tarafından çalındı.

Cyprus Mail’in haberine göre, bu sabaha karşı gerçekleşen olayda binaya giren maskeli iki kişi kulübün kupalarının bulunduğu cam çerçeveleri kırarak futbol takımının kazandığı 3 ya da 4 kupayı alarak kayıplara karıştılar. Kupaların hangi kupalar olduğu ise henüz kesinlik kazanmadı.

Video kayıtlarına da yansıyan soygunda zanlıların yabancı dilde konuştuğu görülürken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

1948 yılında kurulan Omonia FC bugüne kadar 20 lig şampiyonluğu, 12 Kıbrıs Kupası ve 14 Kıbrıs Süper Kupası kazandı.