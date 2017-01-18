Ölümlü kazaya 3 yıl

Kumyalı’da 2013 yılında meydana gelen kazada 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan yargılanan Şefika Avşar 3 yıl hapislik cezasına çarptırıldı

Kaza nasıl meydana gelmişti?

Kumyalı yolunda 21 mart 2013’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İki aracın yüz yüze çarpıştığı kazada Hüseyin Avşar, Mehmet Öztürk ve Mehmet Şahin hayatını kaybetti.

Şefika Avşar yönetimindeki KF 315 plakalı araçta Hüseyin Avşar (53); Mehmet Öztürk’ün (67) kullandığı KD 897 plakalı araçta ise Mehmet Şahin (40) ve Rabiya Öztürk (43) yolcu olarak bulunuyordu.