Akile Nacisoy’un ailesi: Bu Son Olsun

Girne’de 30 Aralık günü, yaşadığı dairenin balkonu altında ölü bulunan Akile Nacisoy’un ailesi bugün basın toplantısı düzenleyerek, konuyla ilgili yürütülen soruşturmaya katkı koyabilecek bilgiye sahip olan herkese Girne Merkez Karakolu’na giderek gönüllü ifade vermeleri çağrısı yaptı.

Adalet arayışlarına destek istediklerini belirten aile, kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılmamasını, “ev içi şiddetin kavga olarak geçiştirilmemesini” istedi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde yapılan basın toplantısına Akile Nacisoy’un erkek kardeşi Tolga Nacisoy, kız kardeşi Nesil Nacisoy, ailenin avukatı Mine Atlı katıldı.

Toplantıda basın açıklamasını Tolga Nacisoy okudu.

Tolga Nacisoy, ablasının 30 Aralık Cuma sabahı kocası ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı dairenin balkonu altında ölü bulunduğunu söyleyerek, ablasının 14 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü iddia etti.

Otopsi sonucunda ve tanıkların açıklamalarında, olayın intihar olmadığını gösteren bazı unsurlar bulunduğunu savunan Tolga Nacisoy, “polisin intihar dışında bir olasılık olmadığını” söylediğini, tek istediklerinin polisin etkin ve derinlikli bir soruşturma yürüterek olayı aydınlatması olduğunu belirtti.

Polisin olayı ortaya çıkarmaya yönelik çaba sarf etmektense, ölümü, intihar olarak kabul ettiğini savunan Nacisoy, ablasının kocasının tutuklanmamasını, sadece ‘hafif darp ve şiddet tehdidinde bulunma’ suçlarına ilişkin dava okunmasını da eleştirdi.

“BU SON OLSUN… ADI TARİHE KARIŞMASIN”

Ülkede binlerce kadının eşi tarafından şiddet gördüğünü, şiddet mağduru kadınların yaşamının ölümle sonuçlanmasının ilk kez yaşanmadığını söyleyen Nacisoy, “Biz bu son olsun istiyoruz. Ablam Akile Nacisoy’un isminin tarihe karışmasına müsaade etmeyeceğiz. Kimse ablamın yaşadıklarını yaşamasın diye, adalet yerini bulsun diye ailece kenetlenip mücadele edeceğiz. Bu mücadelede sizlerin de desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Akile Nacisoy’un ölüm sebebinin henüz belli olmadığını söyleyen Nacisoy, “Belli olmayan bir ölüm sebebine intihar deyip geçmeyin. Biz nasıl cinayet demiyoruz, siz de intihar demeyin” ifadelerini kullandı.

Tüm halka çağrı yaparak, adalet arayışlarına destek isteyen Nacisoy, olay anı, günü ve öncesinde soruşturmaya yararı olacak herhangi bir bilgiye sahip kişilerin Girne Merkez Karakolu’na giderek gönüllü ifade vermelerini istedi.