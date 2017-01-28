Olaydan 3 ay sonra teslim oldu

Lefkoşa’da ekim ayında alkol tesiri altında ev arkadaşını korkutarak pencereden atlayıp yaralanmasına neden olan Tumber Masih tutuklandı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da alkol tesiri altında olduğu kendisine zarar veren zanlı Tumber Masih kendisini durdurmaya çalışan aynı evi paylaştığı arkadaşı müşteki Şeherine Juntilla’yı korkutarak evin penceresinde atlamasına sebep olarak yaralanmasına sebep oldu.

Olayın ardından saklanan zanlı önceki gün polise giderek teslim olmasının ardından teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

3 ay boyunca saklandı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis çavuşu Osman Çavuş, zanlı Tumber Masih’in 12 Ekim tarihinde Lefkoşa’da alkol tesiri altında olduğu esnada ikametgâhında kendisine tasarrufunda bulunan çakı ile vücudunun çeşitli yerlerini kendi kendini yaraladığı sırada, ev arkadaşı olan Seherine Juntilla’nın kendisini durdurmaya çalıştığı esnada adı edilenin üzerine yürüdüğünü söyledi.

Polis, zanlıdan korkan Seherine Juntilla’nın korkarak ikametgâhın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki penceresinden kendisini aşağı atmasına sebep olduğunu ifade etti.

Polis müştekinin bel kemiğinin kırıldığını, zanlının ise kaçtığını söyledi. Osman Çavuş, zanlının önceki gün polise gelerek teslim olduğunu soruşturmanın tamamlandığını ayrıca Masih’in ülkemizde çalışma izni ile bulunduğunu ancak olay sonrasında izninin iptal edildiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.