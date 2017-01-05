Okullar yeşil sahada terliyor

Ortaokullararası (Yıldızlar) ve Liselerarası (Gençler) futbol müsabakalarına dün oynanan 6 karşılaşma ile devam edildi

LİSELERDE 2 MAÇ YAPILDI: Liseler çeyrek final gruplarında 2 maç oynandı. A Grubu’nda Sedat Simavi Endüstri Melsek Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi’ni, B Grubu’nda da Anafartalar Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi’ni 1-0’lık skorla yendi

ORTAOKULLARDA 4 MAÇ OYNANDI: Ortaokullar grup müsabakalarında dün 4 maç yapıldı. Maçlarda Şehit Turgut Ortaokulu, Çanakkale Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi Orta Bölümü ve Bayraktar Türk Maarif Koleji kazanan takımlar oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullararası (Yıldızlar) ve Liselerarası (Gençler) futbol müsabakalarına dün oynanan 6 karşılaşma ile devam edildi.

Liselerde devam eden çeyrek final gruplarında dün 2 maç oynandı.

A Grubu’nda Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı’nda oynanan maçta Sedat Simavi Enüstri Meslek Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi’ni 1-0 mağlup etti.

B Grubu’nda ise Gönyeli Stadı’nda oynanan karşılaşmada Anafartalar Lisesi ise Lefkoşa Türk Lisesi karşısında 1-0 galip geldi.

Yıldızlarda grup maçları devam ediyor

Ortaokullar grup müsabakalarında dün 4 karşılaşma yapıldı.

A Grubu’nda Piabella Sahası’nda oynanan maçta Şehit Turgut Ortaokulu deplasmanda 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ni 2-0 mağlup etti.

B Grubu’nda Maraş Sahası’nda oynanan mücadelede Çanakkale Ortaokulu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni 3-1’le geçti.

B Grubu’nda oynanan diğer maçta Değirmenlik Lisesi Orta Bölümü deplasmanda Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nu 4-1 yenerken Bayraktar Türk Maarif Koleji de Yusuf Kaptan Sahası’nda karşılaştığı Şehit Zeka Çorba Ortaokulu karşısında 3-0 galip geldi.