Okul sporları tam gaz

Okul sporlarında dün, lise (genç) ve ortaokul (yıldız) futbol müsabakaları ile birlikte ortaokul voleybol karşılaşmaları oynandı. Ortaokullar futsalda ise yarın yarı finaller yapılacak

Okan KARADEMİR

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen okul sporları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Okul sporlarında dün, lise (genç) ve ortaokul (yıldız) futbol müsabakaları ile birlikte ortaokul voleybol karşılaşmaları oynandı.

Liseler futbolda çeyrek final heyecanı

Liselerarası Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final grup mücadelesi dün devam etti.

A ve B Grubu’nda toplam 4 maç oynanırken A Grubu’nda Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ile Gazimağusa Türk Maarif Koleji, B Grubu’nda da Güzelyurt Meslek Lisesi ile Namık Kemal Lisesi günü galip tamamladı.

Ortaokullar futbolda 3 maç yapıldı

Ortaokullararası Futbol Şampiyonası’nda dün 3 maç oynandı.

A Grubu’nda Oğuz Veli Ortaokulu, B Grubu’nda Bayraktar Türk Maarif Koleji ile Çanakkale Ortaokulu günün kazananı oldu.

Ortaokullar voleybolda

Ortaokullararası Voleybol Şampiyonası da dün 3 mücadeleye sahne oldu.

Kızlarda TED Kolej 3-0 hükmen kazanırken, Türk Maarif Koleji de Esentepe Ortaokulu’nu 3-1 mağlup etti.

Erkeklerde ise çekişmeli geçen maçta Erenköy Lisesi, Çanakkale Ortaokulu’nu 3-2 yendi.

Yıldızlar futsalda yarı finaller yarın

Ortaokullararası (Yıldızlar) Futsal Şampiyonası’nda kız ve erkeklerde yarı final karşılaşmaları yarın Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Yarı finallerde galip gelecek okullar adını finale yazdıracak mağlup ise üçüncülük maçına çıkacak.

Yıldızlar futsalda üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 12 Ocak Perşembe günü yine Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Gençler Futbolda Alınan Sonuçlar

A Grubu

Sedat Simavi EML-DR.Fazıl Küçük EML: 1-0

Lapta Yavuzlar Lisesi-Gazimağusa TMK: 2-4

B Grubu

Lefkoşa Türk Lisesi-Güzelyurt Meslek Lisesi: 1-2

Anafartalar Lisesi-Namık Kemal Lisesi: 0-3

Yıldızlar Futbolda Alınan Sonuçlar

A Grubu

Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu-Oğuz Veli Ortaokulu: 0-1

B Grubu

Değirmenlik Lisesi-Bayraktar TMK: 1-4

Şht. Zeki Çorba Ortaokulu-Çanakkale Ortaokulu: 0-4

Yıldızlar Voleybolda Alınan Sonuçlar

Kızlar

TED Kolej-Gazimağusa TMK: 3-0 (Hükmen)

Türk Maarif Koleji-Esentepe Ortaokulu: 3-1

Erkekler

Çanakkale Ortaokulu-Erenköy Lisesi: 2-3

Yıldızlar Futsalda Yarı Final Programı

11 Ocak Çarşamba (Atatürk Spor Salonu)

09.30 Değirmenlik Lisesi-Polatpaşa Lisesi (Kızlar)

10.15 Türk Maarif Koleji-Doğu Akdeniz Doğa Koleji (Erkek)

11.00 Girne Amerikan Koleji-Atleks Sanverler Ortaokulu (Kızlar)

11.45 Bayraktar Ortaokulu-Güzelyurt TMK (Erkek)

Yıldızlar Futsalda Final Programı

12 Ocak Perşembe (Atatürk Spor Salonu)

09.30 Kızlar Üçüncülük

10.30 Erkekler Üçüncülük

11.30 Kızlar Final

12.30 Erkekler Final