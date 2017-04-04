En Üst

04 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Okube şikayetini geri çekti

Tarih:
Bir yorum bırakın
10 Görüntüleme
Okube şikayetini geri çekti
Haber İçi Üst
Paylaş
+1
Paylaş
Pin

Mağusa’da Nijeryalı 2 öğrenci grubu arasında çıkan kavgada Chibuzor Okube’nin dövülerek ağır yaralanması olayında 2 ay sonra yakalanan Apollos Albert Okanje’nn tutukluluk süresi uzatıldı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da 25 Ocak 2017 tarihinde Nijerya uyruklu 2 öğrenci grubu arasında çıkan kavgada Chibuzor Okube’yi döverek ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan Apollos Albert Okanje tutukluluk süresi tamamlandı.

Polisin zanlı aleyhine başlattığı soruşturma devam ederken, kavgada ağır yaralanan Chibuzor Okube’nin polise giderek zanlı aleyhindeki şikayetini geri çektiği öğrenildi.

Okube polise kendisini dövenin zanlı olmadığını söylerken, polis elinde zanlının suça karıştığı yönünde çevre ifadesi bulunduğu için soruşturmasına devam ediyor.

Dün “Ağır yaralama”, “Ciddi darp”, “Tecavüzkar alet taşıma” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden yargıç karşısına çıkarılan Okanje 2 gün daha poliste tutuklu kalacak.

 

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King