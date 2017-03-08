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08 Mart 2017

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Oğuzhan’la sahneler kıpır kıpır  

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Oğuzhan’la sahneler kıpır kıpır  
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GİRNE’NİN NEŞESİ OLDU: Sahnelerin aranılan sanatçısı Oğuzhan Port Cratos bünyesinde hizmet veren Golden Cage’te renkli sahnesiyle göz doldurdu

Eğlence hayatında adı sıkça konuşulan Girne’nin gözde mekanı Port Cratos’taki Golden Cage’e, Kıbrıs’ın sevilen ve beğenilen seslerinden Oğuzhan damgasını vurdu. Repertuarında ağırlıklı olarak hareketli parçalara yer veren sanatçı, geçtiğimiz cumartesi gecesi sahneye çıkar çıkmaz Cage’e gelen konuklar bir an olsun yerlerinde oturmadı.  Girne’nin cumartesi gecelerinin aranılan ismi Oğuzhan, konuklara gece boyunca unutulmaz saatler yaşattı. Hafta sonu mekan güzel bayanlarla yine dolup taştı. Mekandaki bayanların Oğuzhan’a olan ilgisi gözlerden kaçmadı. Bayanların şıklık yarışında olduğu gecede şarkılar eşliğinde coşku seli yaşandı.

golden-cage-(2)

golden-cage-(2)

golden-cage-(2)

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