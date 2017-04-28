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28 Nisan 2017

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Oğuzhan’la bomba gibi eğlence  

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Oğuzhan’la bomba gibi eğlence  
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GÖZLER YİNE DANSÖZLERDE: Ülkemizin eğlence bombası Oğuzhan’ın Golden Cage’de göz dolduran programında gözler yine dansözlerin kıvrak şovlarına odaklandı

 Kuzey Kıbrıs’ın en sevilen sesi Oğuzhan, geçtiğimiz hafta sonu Golden Cage’i salladı. Her cumartesi akşamı Cratos Premium’un en sevilen restaurantı Golden Cage’de sahne alan Oğuzhan, hayranlarının yoğun ilgisi ve alkışları ile sahneye çıktı.

Golden Cage

Yaklaşık 200 kişinin izlediği Oğuzhan, her zaman olduğu gibi birbirinden güzel şarkıları ile coşturdu. Konuklara unutulmaz bir gece yaşatan sanatçının neşeli tavırları dikkat çekti.

Dekorasyonu ve mistik atmosferi ile de beğeni kazanan Golden Cage, canlı müziği ve birbirinden lezzetli Lübnan yemekleriyle de gönüllere taht kurdu.

Golden Cage

 

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