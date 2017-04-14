Oğuzhan Koç’un paylaşımı rekor kırdı!

Oğuzhan Koç’un “Küsme Aşka” adlı şarkısına çektiği yeni video klibi 7 Nisan’da müzikseverlerle buluştu. Oğuzhan Koç’a yakın dostları Sinan Tuzcu, İrem Sak, Şahin Irmak, Begüm Birgören, Eren Hacısalihoğlu, Serkan Şenalp, Alina Boz ve Dilşad Şimşek’in eşlik ettiği klip 5 günde 6.5 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Söz ve müziği Oğuzhan Koç’a ait olan “Küsme Aşka” isimli şarkının aranjesini Ozan Çolakoğlu yaptı. Şarkının klip çekiminde yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Bedran Güzel yer aldı.

Klip, Youtube’da yayınlandığı ilk 17 saatte 1 milyon kez izlenerek yine rekor kırmıştı. Oğuzhan Koç, en son “Bulutlara Esir Olduk” adlı single’ını çıkarmıştı.