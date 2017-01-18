Oğul tarafından ölüm tehdidi aldı

Mağusa’nın tanınmış iş adamlarından Olgun Argüden, kız arkadaşını işten kovduğu gerekçesi ile oğlu Fırat Argüden tarafından ölümle tehdit edildi. Fırat Argüden tutuklandı

Nadire BAHADİ

Mağusa’nın bilinen iş adamlarından Olgun Argüden’i oğlu Fırat Argüden, kız arkadaşını işten durdurduğu gerekçesiyle ölümle tehdit etti. Önceki gece babası Olgun Argüden’ın evini basan Fırat Argüden’in arabasında yapılan aramada babası adına kayıtlı bir adet tabanca ile 15 adet canlı mermi bulundu. “Şiddet tehdidi”, “Kasti hasar”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf” ve “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf” suçlamalarıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Argüden tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Babasına ait silahla tehdit etti

Olayı soruşturan polis memuru Raif Safa, zanlı Fırat Argüden’in babasının adına kayıtlı olan tabancayı ve 15 canlı mermiyi izinsiz olarak aldığını anlattı. Fırat, Argüden’in 16 Ocak tarihinde ise babası Olgun Argüden’in evinin kapısını kasten kırarak eve girdiğini ve babasını “Selma’yı arayıp işe gelmesini sağlamazsan seni öldüreceğim” diyerek tehdit ettiğini kaydeden Safa, zanlının arabasında yapılan aramada Olgun Argüden adına kayıtlı 9 mm çapındaki tabanca ile 15 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Safa, Argüden’in teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Fırat Argüden’in yurt dışına çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilmesine talimat verdi. Zanlının 4 bin TL nakdi teminat ödemesine karar veren Hacımulla, KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine karar verdi.