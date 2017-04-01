Öğretmen Ataması Mülakatlarında Sorulan Sorular

Sözleşmeli Öğretmen Ataması Mülakat Soruları. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında 20 bin öğretmen ataması yapacak. 20 bin öğretmen ataması için 60 bine yakın öğretmen adayı sözlü sınav- mülakatlara girecek. Sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında p10 puanı branşları için, öğretmen atamaları mülakatları önümüzdeki hafta başlayacak. P121 puanı yani ÖABT gerektiren branşlar için ise mülakatlar Nisan aynın son haftası ile Mayıs ayının ilk haftasında olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atamaları için 8 ilde yüzlerce komisyon kurdu. Sözleşmeli öğretmen atamaları mülakatlarında sorulmak üzere, yüzlerce sorudan oluşan bir soru havuzu oluşturuldu. Atama bekleyen öğretmen adaylarına yöneltilecek bu sorular sonunda, öğretmen adaylarına puanlar verilecek. Yapılan puanlamaları bakanlığı mülakatların tamamlanmasının ardından açıklayağı daha sonra 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atamaları için tercihlerin alınacağını öngörüyoruz.

Ağustos-Eylül döneminde yapılan mülakatlarda sorulan bu sorular, 20 bin öğretmen ataması mülakatları öncesi sizlere argüman olacaktır.

İşte sorulardan bazıları:

1.Ülkemizdeki halk eğitim merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz? Geliştirilmesi için neler yapılabilir?

2. Bir kesim nüfusun artmasının gerekli olduğunu savunuyor. Sebebi ne olabilir?

3. İnternetteki her bilgi doğru mudur? Öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmasını nasıl sağlarsınız?

4. Tilkinin tilki olduğunu anlayana kadar post elden gider sözünden ne anlıyorsunuz?

5. Öğretmen olarak olumlu istendik davranışlar nasıl kazandırabilirsiniz?

6. “Birine 40 kere deli dersen deli olur” sözünü açıklayınız?

7. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirdiniz?

8. “Sakınan göze çöp batar” atasözünü açıklayınız.

9. Descartes’in “Düşünüyorum o haldevarım.” sözünden ne anlıyorsunuz?

10. Bir internet sitesi kurmak isterseniz ne paylaşırsınız?

11. EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir?

13. Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

14. Divan-ı Lügatit Türk hakkında bilgi veriniz.

16. Eğitimin tanımındaki “İstendik davranış değişikliğini” açıklayınız.

17. Sizce kitaplar mı yoksa internetten yapılan araştırma mı daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz?

18. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz?

19. Öğrencilere ders içinde veya dışında hangi olumlu davranışları kazandırırsınız?

20. Gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlike?

21. Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir?

22. İnternetin zararlarını önlemek için neler yapılmalı?

23.Eğitimdeki teknolojiyi ne seviyede buluyorsunuz ve geliştirmek için neler yapılabilir?

24.Öğrencilere ders anlattınız ve seviyeleri düşük anlamadılar, nasıl bir yol izlersiniz?

25.Genital dönemde yani 12 yaş grubunda bulunan öğrencilere mesleki eğitim ve grup etkinliklerini nasıl düzenlersiniz, etkileriniz ve katkılarınız nelerdir?

26.Günümüzde Osmanlı ve Selçuklu mimarisi halâ devam etmektedir. Bunun etkileri nelerdir ve etkiler devam etmeli midir?

27.Öğrencileri okul dışındaki vakitlerini olumlu değerlendirmeleri için nasıl faaliyetlere yönlendirirsiniz?

28.Sizce dünyadaki en büyük tehlike nedir, bunun için hangi önlemler almak gerekir?

29.Eğitimde pekiştireç gerekli midir? Pekiştirecin olmaması ne gibi sorunlar ortaya çıkarır?

30.Bir sınıfta teknolojik aletler kullanarak ders işliyorsunuz diğer sınıfta düzanlatım yöntemini kullanıyorsunuz. Bu sınıfların başarısını etkiler mi?

31.Türk Spor ve sanatını geliştirmek için bireylere ve öğretmenlere düşen görevler nelerdir?

32.Teknolojik ve bilimsel gelişmeler konusunda seminer yapacak olsanız nelerden bahsederdiniz?

33.Gelir düzeyi düşük ve gelir düzeyi yüksek ailelerin çocukları arasındaki eğitim farklılıkları nasıl giderirsiniz?

34.”Her şeye değer biçilir, öğretmenin yetiştirdiğine değerbiçilemez.” sözünü açıklayın.

35.Bilgisayarın ölçme ve değerlendirmede ve de izlemede yeri nedir? Olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayınız?

36.Günümüzde literatür taraması yerine internet taraması yapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

37.Öğrencilerin teknoloji sayesinde internet üzerinde edindiği bilgiler ne derece güvenilirdir?

38.Dış ticaret açığını kapatmak için turizmin gelişmesi yönünde nasıl bir yol izlenmelidir?

39.-Derslerde projeksiyon kullanımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz veolumsuz yönleri sizce nelerdir?

40.İbni Sina’nın eğitim sistemi hakkındaki görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

41.Akşam evde televizyon izleyen bir öğrencin, babasının haber ile ilgili yaptığı yorumu ertesi gün gelip size söyledi. Bu durumda ne yapardınız?

42.Eğitimde bireyin devinimsel ve bedensel gelişimini önceden bilmeniz ne gibi katkı sağlar?

43.Eğitimde hiçbir aileye ve zümreye imtiyaz tanınamaz sözünü açıklayınız.

44.Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarının bir arada olduğu eğitim kampüslerinin verimliliğinin arttırılması için neler yapılabilir?

45.Kurum Kültürü nasıl olumlu bir havaya dönüştürülür ve bunu nasıl devam ettirebilirsiniz?

46.Ülkemizde futbol kadar diğer spor dalları neden gelişmiyor? Açıklayınız.

47.Türkiye’nin bazı yerlerinde hızlı nüfus artışının fazla olmasının eğitime etkileri nelerdir?

48.”Kırk âlimi bir delille yendim, bir cahili kırk delille yenemedim.” sözünü açıklayınız.

49.Ülkemizde eğitim acısından gelişmişlik düzeyini arttırabilmek için nasıl eğitimciler yetiştirilmeli?

50.Eğitimde sürekliliği sağlamak için neler yapılabilir?