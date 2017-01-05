Öğrencilerin yeni yıl sevinci

Namık Kemal Lisesi Öğrenci Konseyi son sınıflara yönelik yeni yıl balosu düzenledi.

Yılbaşı balosu 12. Sınıf öğrencilerinin katılımı ile Palm Beach Otel’de yapıldı.

Geceye Okul Müdürü İlknur Şemi’nin yanısıra müdür muavinleri ve öğretmenler de katıldı.

Gecenin başında konuşan Öğrenci Konseyi Başkanı Can Özbilen okul idaresi ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek baloyu düzenlemelerindeki amaçlarının hem yeni yılı karşılamak, hem de yaklaşan sınav dönemi öncesinde öğrencilerin moral seviyesini yükselterek motivasyonlarını artırmak olduğunu söyledi.

Can Özbilen konuşmasının sonunda, tüm arkadaşlarının ve öğretmenlerinin yeni yılını kutlayarak herkese mutlu bir yıl diledi.

Öğrenciler ve öğretmenler baloda kendileri için hazırlanan özel mönüleri yedikten sonra, dans ederek ve şarkılara eşlik ederek keyifli saatler geçirdiler. Gece, her yıl olduğu gibi, bu yıl da geleneksel yeni yıl pastasının öğrenci konseyi üyeleri tarafından kesilerek geceye katılanlara ikram edilmesinden sonra piyango çekilişi ile sona erdi. Gecenin sonunda öğrenciler mutlu bir şekilde salondan ayrıldılar.