Öfke büyüyor

KTÖS, ajandaya ve içeriğine sahip çıktı, tepki gösterenlerin “maksatlı” olduğunu savundu. Bazı sivil toplum örgütleri ise KTÖS’ü kınayan açıklamalar yayınladı. Karşılıklı gerilim devam etti

TEPKİLER DEVAM ETTİ: KTÖS’ün üyelerine yönelik ajandasındaki ifadelere tepki gösteren örgütlerin öfkesi dün de devam etti. Meclis Başkan Yardımcısı Alanlı, ajandayı “Tarihimize yapılmış hakaret” olarak niteledi. Bazı örgütler ise ajandanın toplatılması talebiyle yetkililere çağrı yaptı

DURUŞUMUZ SÜRECEK: Sendika yönetimi ise dün düzenlediği basın toplantısı ile “Üyelerden tepki yok. Duruşumuzu devam ettireceğiz” açıklaması yaptı. Sendika Genel Sekreteri Elcil: Amaç ülkeye uygun bilgiler içeren, öğretmenin kullanabileceği, ülkedeki gerçek tarihi ve tarihi kimlikleri hatırlatan bir çalışma ortaya koymak

TALEP ÇOK: Havadis’e konuşan KTÖS Genel sekreteri Elcil, şu an için ikinci baskı yapma konusunda bir karar üretmediklerini açıkladı. Elcil, “Şu ana kadar bize herhangi bir üyemizden iade gelmedi. Tam tersine dışarıdan da çok talep var. Bir günde 150 kişi arayıp ajanda istedi” dedi

TEPKİ AYNI KAYNAKTAN: Elcil: Ajandaya tepki gösterenler hep aynı kesim. 1971’den beridir ortak yaşama, birlikte mücadeleye karşı olan aynı paramiliter gruplar sendikamıza saldırıyor. Ancak bunun yanında destek verenler de var. Üyelerin dışında yapılan eleştirileri dikkate almıyorum

Manşete ayrı kare

KTÖS’e siber saldırı

TMT AMBLEMİ YAYINLANDI: KTÖS’ün internet ortamındaki yayın organı olan ktos.org sitesine dün siber saldırı düzenlendi. Siber saldırı sonucu sitenin ana sayfasında TMT andı ve TMT amblemi yayımlandı



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) dün, tartışmalara neden olan 2017 ajandası hakkında basın toplantısı düzenlendi.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, 2017 yılı için hazırlanan ajandanın temel amacının ülkeye uygun bilgiler içeren, öğretmenin kullanabileceği, ülke gerçek tarihi ve tarihi kimliklerini hatırlatan bir çalışma ortaya koymak olduğunu belirtti.

Elcil, üyelere yönelik olarak basılmış bir ajandaya dışarıdan tepki gelmesinin “çok anlamlı” olduğunu söyledi.

“Yalnız değiliz, destek alıyoruz”

Genel Sekreter Şener Elcil, basın toplantısının başında, toplantıya katılarak kendilerine destek veren YKP, Çağ Sen, Boran Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu ve Devrimci Komünist Birlik’e teşekkür etti.

Elcil, “KTÖS yalnız değil, ajanda konusu gündeme geldiğinden beri toplumun değişik kesimlerinden destek alıyoruz” dedi.

Üyelerine yönelik 2 bin adet 2017 ajandası bastırdıklarını ifade eden Elcil, “Üyelerimizden tepki geldiği zaman bunu anlamak mümkün, ancak bu saldırıların dışarıdan gelmesi çok anlamlıdır” dedi.

“Tepkiler art niyetli”

Elcil tepkilerin, “Art niyetli, barışa ve çözüme karşı olan, mevcut statükodan beslenen, ırkçılığı bir geçim yolu olarak gören, halkın kanı ve gözyaşı üzerinden beslenen çevrelerden” geldiğini savundu.

“Ajanda bahane edilerek sendikaya saldırılması anlamlı”

Ardından KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş basın açıklamasını okudu.“Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesi ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın bu mücadeledeki yerini bilmeyenlerin, tarihi gerçekleri çarptırarak siyaset yaptığını sanan çevrelerin üyelerimize yönelik hazırladığımız 2017 ajandasını bahane ederek sendikamıza saldırmalarını anlamlı bulduğumuzu vurgularız” denilen açıklama, şöyle devam etti:

“KTÖS’e yapılan bu saldırılar yeni değildir. Bilindiği üzere 1971’de KTÖS’ü kapatmaya yönelik askeri rejim saldırıları olmuş, silahların gölgesinde genel kurullar yapılmış, Sendika Başkanımız Arif Hasan Tahsin ve yönetim kurulu üyemiz Emirali Özkılınç, haksız yere askeri mahkemede mahkûm edilip hapse atılmışlardır.

1984 yılında maaşlar dövize endekslensin talebi ile KTÖS’ün yaptığı 33 günlük grev sonunda ‘Kıbrıslı Türkler kendi ayakları üzerinde duracak ekonomik ve siyasi yapıya kavuşmalıdır. Bir gün bir anlaşma olursa Türkiye ve asker adadan çekilecek, buna hazırlıklı olmalıyız’ diyen KTÖS Genel Sekreteri Turgut Afşaroğlu’na yönelik linç kampanyası başlatılmıştır.

1993-94 yılında ‘Kıbrıs’ta bir tek Türk bile kalmasa bizim için Kıbrıs’ın toprağı önemlidir’ diye açıklama yapan 1970’li yılların sosyal demokrat ilahı TC Eski Başbakanı merhum Bülent Ecevit’in sendikamız duvarında asılı duran resmini yönetim kurulu kararı ile indiren KTÖS Genel Sekreteri Cemal Özyiğit’e de aynı linç kampanyası yapılmıştır.

2001 yılında ‘Ankara ne paranı, ne paketini ne de memurlarını istiyoruz. Kıbrıslı Türklerin yeterli bilgi, beceri ve potansiyeli vardır. Esir olmak istemiyoruz’ diye Afrika ve Yenidüzen gazetelerinde çıkan ilanımıza yönelik olarak KTÖS Başkanı Mehmet Süleymanoğlu, Genel Sekreter Varol Öztuğ ve şu an CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın başta olmak üzere 30 kişilik yönetim kurulumuza davalar açılmış ve linç kampanyası başlatılmıştır.

Günümüze gelinceye kadar tek bir ses isteyen, aykırı sesleri ya silahla ya da hapis, baskı ve korkutma ile sindiren paramiliter sivil anlayışın dayattıklarının dışına çıkmak her zaman için tepki almıştır. Afrika Gazetesi, Yeni Kıbrıs Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve birçok yurtsever bombalanmış veya kurşunlanmıştır. Adamızın kuzeyindeki barış düşmanı bu ayrılıkçı çevrelerin siyaset yapma ve statükoyu devam ettirme adına ortaya koydukları bu eylemler devam etmektedir.

“Arif Hoca’ya yaptıklarından farklı değil”

2017 yılına yönelik KTÖS üyelerine dağıtmak üzere hazırladığımız ajandaları bahane ederek sendikamıza saldıran bu güruhun 1971 yılında Arif Hoca ve arkadaşlarına saldıranların yaptıklarının da bundan farklı olmadığını vurgulamak isteriz. Tek fark bu karanlığı seven faşistlerin sosyal medya üzerinden seviyesizce küfür etmeleridir.”

“Ajanda içinde eksikler olduğu bir gerçektir”

Ajandanın temel amacının ülkeye uygun bilgiler içeren, öğretmenin kullanabileceği, ülkemizdeki gerçek tarihi ve tarihi kimlikleri hatırlatan bir çalışma ortaya koymak olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu ajanda sol sendikacılık anlayışı ile hazırlanmıştır” denildi.

“Ajanda içinde eksiklikler olduğu bir gerçektir ve bunun giderilmesine yönelik bir çalışma yapma ve üyelerimizden öneri alma temel görevimizdir” denilen açıklamada, üyelerden gelen uyarı ve eleştirilerin dikkate alınacağı belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bilinsin ki öğretmen yol gösterici ve öncüdür. Çocuklara yalnızca gerçeği öğretmekle sorumludurlar. Öğretmenimize haksız yere karalama kampanyası başlatanlar AİHM’in öngördüğü eleştiri düzeyini hakarete taşıyanların adresi hukuk olacaktır. Hakaret eden belgesiz iftira atanlar ile vicdanlarında ve mahkemede yüzleşeceğiz.”

KTÖS açıklamasında “Adanın kuzeyinde KTÖS’ü, kurulduğu günden beri kapatma sevdası içinde olanlar vardır” denildi.

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Bu kişiler tarihleri boyunca barış düşmanı olmuş ve paramiliter faşist grup ve partilere hizmet etmişlerdir. Bununla birlikte son dönemde örgütlenen Atatürk düşmanı yobazların da amacı adamızın kuzeyindeki çok sesliliği kısıp faşist ve gerici tek sesliliği devam ettirmektir. Bu ayrılıkçı rejimden beslenen, ‘Biz de barış isteriz’ deyip aslında mevcut statükoyu savunanların kim olduklarını bu toplum çok iyi bilmektedir.

KTÖS faşist Rum saldırılarına karşı gündüz okulda gece nöbette Kıbrıs Türk toplumunun canını, malını ve namusunu koruyanların örgütüdür.

Öğretmenimizin toplumsal varoluş kavgasındaki rolü bitmemiştir. KTÖS normal ülkelerdeki gibi bir alan örgütü değildir. KTÖS’ün birinci kuruluş ilkesi: Öğretmen sorunları ile toplum sorunları iç içedir, ayrılamazdır.”

“Duruşumuzu devam ettireceğiz”

Açıklamanın devamında “Bu gerçeklerden hareketle 1974 yılından beri yedikleri ganimetle semiren, halkın kanı ve gözyaşından beslenen, barış düşmanlarına karşı duruşumuzu devam ettireceğimizi vurgularız” denilerek, bu olayla Kıbrıs konusunda devam eden görüşme sürecinde kimlerin çözüme ve barışa karşı olduklarının görüldüğü kaydedildi. Açıklama şu ifadelerle son buldu:

“Ankara hükümetlerinden rozet alarak ‘temiz siyaset’ diyerek, halkın önüne çıkanların da ayrılıkçılığı hedef seçtiği gerçeği de sendikamıza yapılan saldırılardan görülmektedir. KTÖS’ün Kıbrıs Türk toplumunu ganimetle, baskı ve tehditle bugünlere getirenlere karşı durması kaçınılmazdır. Bu çerçevede KTÖS’ün kararlı duruşunun devam edeceğini vurgular, tüm yurtseverleri ülkemize sahip çıkmaya davet ederiz”

“Ajanda iadesi gelmedi”

Açıklamanın okunmasının ardından sorulara yanıt veren KTÖS Genel Sekreteri Elcil, kendilerine ajanda iadesi gelmediğini söyledi.

Bazı üyelerin toplum liderlerinin ölüm tarihlerinin olmaması, savaşın kötülüğünü vurgulayacak şekilde faşist Rum anlayışının neden olduğu olaylara yer verilmemesi gibi konularda eleştiri getirdiğini aktaran Elcil, savaşın kötülüğünü göstermenin ve barışın önemini vurgulamanın da ajandanın amaçlarından olduğunu ifade etti.

“Bu kadar tepki gösterilmesinin arkasında yatan nedenlere, kimlerin tepki gösterdiğine bakmak lazım” diyen Elcil, tepkilerin “çözüm ve barışı istemeyen, ayrılığı savunan ve ganimet düzeninden beslenmeyi alışkanlık haline getiren” kesimlerden geldiğini söyledi.

Ajandanın Güney Kıbrıs’ta basıldığı, Güney Kıbrıs’tan para alındığı, istifa eden üyeler olduğu açıklamalarının yalan olduğunu kaydeden Elcil, Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bir işlem başlatıp başlatmadığı sorusu üzerine de “KTÖS Berova’dan icazet alarak hareket eden bir örgüt değil” diye konuştu.

KTÖS’ü sorgulamanın Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın “haddine” olmadığını söyleyen Elcil, yargı önünde hesap vermeye hazır olduklarını kaydetti.

KTÖS’e siber saldırı

KTÖS’ün internet sitesine dün öğleden sonra siber saldırı yapıldı.

Saldırıyı gerçekleştirenler, KTÖS’ün internet sitesinde Türk Mukavvemet Teşkilatı’nın (TMT) yemin andını yayınladı.

Yayınlanan andın haber başlığında ise “KTÖS’ün 2017 yılı ajandası ile ilgili gerçekler üzerine” yazıldı.

Siber saldırıyla ilgili açıklama yapan KTÖS Örgütlenme Sekreteri Besim Baysal, yapılan siber saldırının bilgilerine geldiğini, gereken önlemleri aldıklarını ve siteyle ilgili herhangi bir sıkıntı kalmadığını aktardı. Daha önce de KTÖS’ün sitesine yönelik böyle saldırılar olduğunu dile getiren Baysal, “Biz güvenli olduğunu düşünüyorduk ama tekrar saldırdılar. Biz her şekilde fikir özgürlüğünü savunuyoruz. Bunu bizden farklı düşünenler için de yapıyoruz. Fikirlere tahammül olmayan yerde demokrasiler gerilemeye başlar, bizimle aynı düşünmeyenlerin bunun özellikle farkında olması gerekir.” şeklinde konuştu.