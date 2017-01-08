08 Ocak 2017

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Kıbrıs

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde 160 Öğrenci Rahatsızlandı

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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde 160 Öğrenci Rahatsızlandı
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Kalkanlı’da bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde (ODTÜ KKK) dün akşam 160 öğrencinin rahatsızlanarak sağlık merkezlerine başvurduğu bildirildi

 

ODTÜ KKK’dan yapılan açıklamaya göre, kusma, bulantı ve yüksek ateş gibi semptomlarla kampüs içindeki sağlık merkezine başvuran öğrencilerden bir kısmı burada, bir kısmı da yoğunluk nedeniyle bölgedeki diğer sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi edilerek kısa sürede taburcu edildi.

Olayın toplu bir zehirlenme sonucu olması olasılığına karşı, yemekhanelerden alınan numuneler, malzeme numuneleri ve farklı yerlerden alınan su örnekleri üzerinde gerekli laboratuvar incelemelerinin yapılabilmesine yönelik süreç başlatıldığı duyurulan açıklamada, bazı öğrencilerin kampüs dışında yaşıyor olmasından dolayı viral bir salgın olasılığının da bulunduğu kaydedildi.

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Havadis Gazetesi

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