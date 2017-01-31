31 Ocak 2017

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Ocak’tan Mehmet Pars’a vefa

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Ocak’tan Mehmet Pars’a vefa
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Süper Lig’in Girne temsilcilerinden Türk Ocağı, merhum eski başkan ve futbolcularından Mehmet Pars’a bir kez daha vefa örneği sergiledi.

Sarı siyahlı futbolcular Süper Lig’in ikinci devresinin ilk haftası olan 16. Haftada Leymosun derbisinde Doğan Türk Birliği ile 2-2 berabere kaldıkları maça “Unutmayacağız Mehmet Pars” yazılı pankartla çıkmıştı.

Türk Ocağı’nın içinden gelen, yıllarca formasını terleten, kulüpte uzun yıllar yöneticilik ve  başkanlık görevinde bulunan merhum Mehmet Pars için Türk Ocağı her fırsatta onu anarak vefa örneği gösteriyor.

 

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Havadis Gazetesi

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