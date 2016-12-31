Ocak son bölümde: 2-0

GOLLER SON 10 DAKİKADA GELDİ: Türk Ocağı konuk ettiği Gençlik Gücü’nü son 10 dakika içinde Emeka ve penaltıdan Ertaç’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Ocak ilk devreyi 25 puanla 6. sırada noktalarken 1 maçı eksik olan Gençlik Gücü ise 17 puanla 11. sırada yer aldı
Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Mehmet Malek (***), Sabriye Atikoğlu (***), Mehmet Tarım (***)
Türk Ocağı: Andreou (**), Yunus (**), Mustafa Ercan (**), Mustafa Avcı (**), Coşkun (**), James (**) (Dk.80 Adams (*)), Burak (*) (Dk.46 Hasan (**)), Doğukan (*) (Dk.56 Ragıp (*)), Muhammed (***), Ertaç (**), Emeka (***)
Gençlik Gücü: Çağatay (**), Hüseyin (**), Addo (**), Ali (*), Derviş (*) (Dk.84 Orhan (*)), Hakan (*) (Dk.50 Tayfun (**)), Gökhan (**), Özcan (*), Raif (*) (Dk.77 Zeeb (*)), Uğur (*), Debola (*)
Goller: Dk.81 Emeka, Dk.90+2 (pen) Ertaç (T.Ocağı)
K-Pet Süper Lig’in 15. haftasında Türk Ocağı konuk ettiği Gençlik Gücü’nü son 10 dakika içinde bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 81’de Emeka ve 90+2. Dakikada penaltıdan Ertaç kaydetti. Türk Ocağı ligin ilk devresini 25 puanla 6. sırada noktalarken 1 maçı eksik olan Gençlik Gücü ise ilk devre sonunda 17 puanla 11. sırada yer aldı.
Önemli dakikalar
- dakikada Hakan’ın ceza alanı içinden şutunda top müdafadan geri döndü
- dakikada Raif’in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Andreou topu yatarak önledi.
İlk devre 0-0 sona erdi.
- dakikada Hakan’ın ceza alanı içinden şutunda kaleci Andreou topu kornere gönderdi.
- dakikada kornerden gelen ortaya Emeka kafayla vurdu, Tayfun topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.
- dakikada kaleciyi de geçen Debola’nın çaprazdan kaleye yolladığı top yan direği sırıyıp auta çıktı.
- dakikada James’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Çağatay gole izin vermedi.
- dakikada Ertaç’ın 30 metreden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Çağatay’dan döndü. Pozisyonu takip eden Emeka topu filelere yolladı ve Türk Ocağı 1-0 öne geçti.
90+2. dakikada Hüseyin’in ceza sahası içerisinde Emeka’yı düşürmesinden kazanılan penaltıyı Ertaç gole çevirdi ve Türk Ocağı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.