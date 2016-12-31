Ocak son bölümde: 2-0

GOLLER SON 10 DAKİKADA GELDİ: Türk Ocağı konuk ettiği Gençlik Gücü’nü son 10 dakika içinde Emeka ve penaltıdan Ertaç’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Ocak ilk devreyi 25 puanla 6. sırada noktalarken 1 maçı eksik olan Gençlik Gücü ise 17 puanla 11. sırada yer aldı

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Malek (***), Sabriye Atikoğlu (***), Mehmet Tarım (***)

Türk Ocağı: Andreou (**), Yunus (**), Mustafa Ercan (**), Mustafa Avcı (**), Coşkun (**), James (**) (Dk.80 Adams (*)), Burak (*) (Dk.46 Hasan (**)), Doğukan (*) (Dk.56 Ragıp (*)), Muhammed (***), Ertaç (**), Emeka (***)

Gençlik Gücü: Çağatay (**), Hüseyin (**), Addo (**), Ali (*), Derviş (*) (Dk.84 Orhan (*)), Hakan (*) (Dk.50 Tayfun (**)), Gökhan (**), Özcan (*), Raif (*) (Dk.77 Zeeb (*)), Uğur (*), Debola (*)

Goller: Dk.81 Emeka, Dk.90+2 (pen) Ertaç (T.Ocağı)

K-Pet Süper Lig’in 15. haftasında Türk Ocağı konuk ettiği Gençlik Gücü’nü son 10 dakika içinde bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 81’de Emeka ve 90+2. Dakikada penaltıdan Ertaç kaydetti. Türk Ocağı ligin ilk devresini 25 puanla 6. sırada noktalarken 1 maçı eksik olan Gençlik Gücü ise ilk devre sonunda 17 puanla 11. sırada yer aldı.

Önemli dakikalar

dakikada Hakan’ın ceza alanı içinden şutunda top müdafadan geri döndü dakikada Raif’in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Andreou topu yatarak önledi.

İlk devre 0-0 sona erdi.

dakikada Hakan’ın ceza alanı içinden şutunda kaleci Andreou topu kornere gönderdi. dakikada kornerden gelen ortaya Emeka kafayla vurdu, Tayfun topu kale çizgisi üzerinden çıkardı. dakikada kaleciyi de geçen Debola’nın çaprazdan kaleye yolladığı top yan direği sırıyıp auta çıktı. dakikada James’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Çağatay gole izin vermedi. dakikada Ertaç’ın 30 metreden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Çağatay’dan döndü. Pozisyonu takip eden Emeka topu filelere yolladı ve Türk Ocağı 1-0 öne geçti.

90+2. dakikada Hüseyin’in ceza sahası içerisinde Emeka’yı düşürmesinden kazanılan penaltıyı Ertaç gole çevirdi ve Türk Ocağı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.