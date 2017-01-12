Ocak, Qarshi’yi zorladı: 1-0

Devre arası hazırlıklarına Antalya’da yaptıkları kamp çalışması ile devam eden Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı ve Cihangir dün hazırlık maçlarına çıktılar

OCAK NET POZİSYONLARDAN YARARLANAMADI:

Türk Ocağı dün, Asya Futbol Federasyonu’na bağlı Özbekistan Süper Ligi takımlarından Nasaf Qarshi ile oynadığı hazırlık maçında bulduğu net pozisyonlardan değerlendiremeyince rakibine 1-0 mağlup oldu

CİHANGİR AMED’E FARKLI KYABETTİ

Cihangir ise Türkiye 2. Lig Beyaz Grup ekibi ve aynı zamanda Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Amed Sportif karşısında fazla bir varlık gösteremedi ve mücadeleden 10-0 mağlup ayrıldı

Devre arası hazırlıklarına Antalya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmasıyla devam eden Süper Lig ekibi Türk Ocağı dün, Asya Futbol Federasyonu’na bağlı Özbekistan Süper Ligi takımlarından Nasaf Qarshi ile oynadığı hazırlık maçında rakibine 1-0 mağlup oldu.

Sarı Siyahlıların, Özbekistan Süper Ligi’ni ikinci bitiren ve Özbekistan Süper Kupa şampiyonu olan Nasaf Qarshi ile önceki gün hava koşullarının futbol oynamaya elverişsiz olmasından dolayı oynayamadığı hazırlık mücadelesi dün sabah oynandı.

İki takımın da konakladığı Antalya Kremlin Palace Otel’in maç sahasında oynanan karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle geçilirken Türk Ocağı ilk yarı da 1 de net gol pozisyonundan yararlanamadı. İkinci devrede rakibi karşısında gollük pozisyonlara giren Türk Ocağı bunlardan da faydalanamazken rakip takım 58. dakikada bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Cihangir Amed’e direnemedi: 10-0

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da kamp yaparak sürdüren bir diğer Süper Lig temsilcimiz Cihangir ise dün Türkiye ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Temsilcimiz rakibi karşısında fazla bir varlık gösteremedi ve mücadeleden 10-0 mağlup ayrıldı.

Türkiye 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden olan Amed Sportif aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe ile aynı grupta mücadele ediyor.