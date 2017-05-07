En Üst

07 Mayıs 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Spor
Futbol

Ocak kazandı, Ertaç krallığı kaptırdı: 2-6

Tarih:
Bir yorum bırakın
10 Görüntüleme
Ocak kazandı, Ertaç krallığı kaptırdı: 2-6
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Türk Ocağı kazandı.

Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Burak Mandıralı, Şakir Azizoğlu

G.Gücü: Ferhat, Derviş, Özcan (Dk.15 Hascan), Ali, Hakan (Dk.60 Ceyhun), Burak, Emin, İsmail, Tayfun (Dk.55 Zeeb), Debola, Dodja

T.Ocağı: Andreou, Mustafa Ercan (Dk.75 Salihcan), Mustafa Avcı, Bilal, Yunus, James (Dk.64 Adams), Justice, Emeka, Muhammed Ali (Dk.64 Coşkun), Hasan, Ertaç  

Goller: Dk.42, Dk.72 Dodja (G.Gücü) – Dk.36 Ertaç, Dk.40, Dk.48 Emeka, Dk.52 Justice, Dk.84, Dk.86 Adams  (T.Ocağı)

K-Pet Süper Lig’in son haftasında Türk Ocağı deplasmanda Gençlik Gücü’nü 6-2’lik farklı skorla mağlup etti.

Girne ekibi, Ertaç, Emeka (2), Justice ve Amdas’ın (2) golleriyle farka koşarken GG’nin iki golünü de Dodja’dan kaydetti.

Bu sonuçla Türk Ocağı sezonu 46 puanla yedinci, Gençlik Gücü de 38 puanla onuncu sırada tamamladı.

Ertaç gol krallığını kaybetti

Türk Ocağı’nda gol krallığı yarışı veren Ertaç Taşkıran ligin son maçında sadece 1 gol attı ve krallığı kaybetti. Dünkü maçta Ocağın yabancı oyuncuları 5 gol atarken gol krallığı yarışındaki  Ertaç’a çok fırsat düşmedi.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King