Ocak kazandı, Ertaç krallığı kaptırdı: 2-6

Türk Ocağı kazandı.

Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Burak Mandıralı, Şakir Azizoğlu

G.Gücü: Ferhat, Derviş, Özcan (Dk.15 Hascan), Ali, Hakan (Dk.60 Ceyhun), Burak, Emin, İsmail, Tayfun (Dk.55 Zeeb), Debola, Dodja

T.Ocağı: Andreou, Mustafa Ercan (Dk.75 Salihcan), Mustafa Avcı, Bilal, Yunus, James (Dk.64 Adams), Justice, Emeka, Muhammed Ali (Dk.64 Coşkun), Hasan, Ertaç

Goller: Dk.42, Dk.72 Dodja (G.Gücü) – Dk.36 Ertaç, Dk.40, Dk.48 Emeka, Dk.52 Justice, Dk.84, Dk.86 Adams (T.Ocağı)

K-Pet Süper Lig’in son haftasında Türk Ocağı deplasmanda Gençlik Gücü’nü 6-2’lik farklı skorla mağlup etti.

Girne ekibi, Ertaç, Emeka (2), Justice ve Amdas’ın (2) golleriyle farka koşarken GG’nin iki golünü de Dodja’dan kaydetti.

Bu sonuçla Türk Ocağı sezonu 46 puanla yedinci, Gençlik Gücü de 38 puanla onuncu sırada tamamladı.

Ertaç gol krallığını kaybetti

Türk Ocağı’nda gol krallığı yarışı veren Ertaç Taşkıran ligin son maçında sadece 1 gol attı ve krallığı kaybetti. Dünkü maçta Ocağın yabancı oyuncuları 5 gol atarken gol krallığı yarışındaki Ertaç’a çok fırsat düşmedi.