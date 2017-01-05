Ocak hız kesmiyor

6-12 Ocak tarihleri arasında Antalya’nın Lara bölgesindeki Kremlin Otel’de kamp yapacak olan Süper Lig ekibi Türk Ocağı, ikinci devre hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor

Coşkun KUTAY

Süper Lig’in 14.haftasında oynanması gereken, ancak ertelenen, Yalova karşılaşması nedeniyle ilk devreyi 1 maç eksiği ile 25 puanla 6. sırada tamamlayan Türk Ocağı devre arası çalışmalarına ara vermeden başladı.

Sarı Siyahlılar, teknik direktör Mehmet Bolkan nezaretinde, antrenör Bayram Dağgül ve kaleci antrenörü Mehmet Yeşilleme’nin, 20 Temmuz Mete Adanır antrenman sahasında dün yaptırdığı idman ile çalışmalarını sürdürdü.

Futbolcular neşeliydi

Futbolcuların neşeli oldukları gözlemlenen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, soğutma hareketlerinin ardından tamamlandı. Ve daha sonra da futbolcular tarafından yabancı oyuncu Sadik Adams’a, Brezilya usulü unlu ve yumurtalı doğum günü kutlaması yapıldı.

6-12 Ocak’ta Antalya’da kamp

İkinci devre hazırlıkları çerçevesinde 6-12 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya’nın Lara bölgesindeki Kremlin Otel’de kampa girecek olan Türk Ocağı, 6 Ocak Cuma günü saat 13.30’da hareket edecek ve 12 Ocak Perşembe günü öğlen ülkemize dönecek.

26 kişilik kafile

Yöneticiliğini, Kemal Perçinkardeşlerin yapacağı kafilede teknik ekip olarak; teknik direktör Mehmet Bolkan, antrenör Bayram Dağgül ve Mehmet Yeşilleme’nin yanı sıra, masör ve malzemeci bulunacak. Kafilede futbolcu olarak; Cenk Yılmaz, Yunus E. İleri, Mustafa Ercan, Mustafa Avcı, Coşkun Ulusoy, James Akpama, Burak Sarıkaya, Doğuşkan Altuntaş, Muhammed Ali Uçar, Ertaç Taşkıran, Chukwemeka Uzakwe, Osman Aktaş, Sadıck Adams, Ragıp Kanatlı, Salih C. Arslan, İlker Tek, Hasan Sadrazam, Hüseyin Erkan Tutuş, Mehmet Uçar, Deniz Kurtay, Kaan Aksu ve Deniz Kibar yer alacak.